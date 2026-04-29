La actriz de "American Pie", Shannon Elizabeth, ganó más de u$s1,2 millones en su primera semana en OnlyFans

Se suma a una creciente lista de celebridades a la plataforma, entre las que se incluyen Carmen Electra, Mia Khalifa y la estrella de Los Soprano, Drea de Matteo.

El paso de la actriz Shannon Elizabeth a OnlyFans ha sido todo un éxito. El director ejecutivo de Creators Inc., Andy Bachman, reveló que la estrella de American Pie y Scary Movie recaudó una cifra millonaria en su primera semana en la plataforma .

Según reveló el portal Variety Elizabeth superó los u$s1,2 millones en sus primeros siete días . La página de OnlyFans de la actriz se lanzó el jueves 16 de abril.

Elizabeth, quien fue uno de los mayores símbolos sexuales de Hollywood a principios de la década de 2000 gracias a su papel de Nadia en las películas de American Pie, declaró a la revista People antes del lanzamiento de su página de OnlyFans que estaba cansada de trabajar en Hollywood, donde "otras personas controlaban la narrativa y el resultado de mi carrera".

“Este nuevo capítulo trata de cambiar eso, de mostrar un lado más sexy que nadie ha visto y de estar más cerca de mis fans”, añadió en aquel momento. “ Elijo OnlyFans porque me permite conectar directamente con mi público , crear a mi manera y ser libre. De verdad creo que este es el futuro”.

Elizabeth recalcó a sus fans que sigue viviendo en Sudáfrica y centrada en su labor benéfica, que "sigue siendo muy importante para mí. Pero este me parece el momento perfecto para abrir mi mundo a los fans que me han acompañado durante todo este camino. Estoy muy emocionada".

Otras actrices y celebridades que se unieron a OnlyFans

Elizabeth se une a una creciente lista de creadoras de alto perfil en OnlyFans, entre las que se incluyen Carmen Electra, Bhad Bhabie, Mia Khalifa, la estrella de Los Soprano, Drea de Matteo, y Sophia Rain. La plataforma se ha propuesto reclutar creadoras de contenido no pornográfico, como la comediante Whitney Cummings , y en 2021 lanzó OFTV, un servicio de streaming gratuito y apto para todos los públicos con contenido original.

De Matteo abrió una cuenta de OnlyFans en agosto de 2025 y se hizo viral al revelar que las ganancias que obtuvo en tan solo un mes le permitieron evitar la ejecución hipotecaria de su casa. La ganadora del Emmy atravesaba dificultades económicas debido a la escasez de papeles en Hollywood.