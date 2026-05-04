El actor estadounidense, conocido por sus papeles en "Marty Supreme", "Duna" y "Llámame por tu nombre", sorprendió en su visita a Broadway por lucir una prenda deportiva del seleccionado nacional.

Timothée Chalamet vistió la campera de la Selección Argentina en una salida con Kylie Jenner y causó furor.

El actor Timothée Chalamet encendió las redes y se convirtió en tendencia tras ser captado por las cámaras en las calles de Nueva York luciendo una prenda que nadie esperaba: una campera retro de la Selección Argentina .

La imagen del protagonista de " Marty Supreme" , "Duna" y "Llámame por tu nombre" bajando de un auto de lujo con los colores de Argentina revolucionó las redes sociales en cuestión de minutos. El momento se dio este pasado domingo, cuando el actor llegó a Broadway acompañado por su pareja, Kylie Jenner . El look de Chalamet, fiel a su estilo oversize y relajado, se centró en una campera deportiva vintage que el seleccionado nacional utilizó durante el Mundial 2006.

El motivo detrás de su asistencia al teatro fue para presenciar la función de "T. fear of 13" , una obra que tiene una conexión muy directa con el círculo íntimo de Jenner, ya que su hermana, Kim Kardashian , es la productora de la pieza. La producción teatral cuenta con las actuaciones de Adrien Brody y Tessa Thompson , quienes se encargan de ponerle el cuerpo a un drama que expone las terribles fallas del sistema penitenciario en Pensilvania.

El outfit del actor estadounidense, que recientemente compitió por el premio Oscar, generó revuelo inmediato en redes sociales y fue interpretada como un gesto de cercanía con la identidad futbolera argentina, en un momento en que el equipo nacional está a pocos días de disputar el Mundial 2026 que se disputará en EEUU, Canada y México.

La estética bloke core: la moda de incluir ropa deportiva al outfit

La tendencia global conocida como “bloke core”, que propone incorporar prendas deportivas oficiales —especialmente camisetas y camperas de selecciones nacionales—, ganó fuerza en los últimos años de la mano de celebridades internacionales.

Es decir, fundamentalmente se trata de incorporar camisetas deportivas en un look urbano, con la regla de usarlos en contextos distintos al fútbol. Su principal objetivo es lograr la comodidad a la hora de vestir y romper un poco con todos los estereotipos impuestos por la imagen clásica del fútbol.

timothee argentina La tendencia global conocida como “bloke core”, que propone incorporar prendas deportivas oficiales —especialmente camisetas y camperas de selecciones nacionales—, ganó fuerza en los últimos años de la mano de celebridades internacionales.

El término tiene origen en el inglés británico: “bloke” es una expresión coloquial que refiere a un hombre común, mientras que “core” se utiliza en redes para definir estéticas o universos visuales. En ese sentido, el bloke core remite a una identidad inspirada en la cultura de las tribunas, el fútbol barrial y un imaginario noventero, hoy resignificados como elementos de moda.

Aunque esta corriente fue codificada recientemente por creadores de contenido, sus raíces visuales se remontan a décadas anteriores. Durante los años 90 y principios de los 2000, las camisetas deportivas empezaron a integrarse al vestuario urbano, especialmente en videoclips de música popular. En la actualidad, el fenómeno retoma esas influencias para construir un lenguaje estético propio, que ya no requiere una afinidad real con el deporte.