La serie de Percy Jackson ya tiene a sus Zeus y Poseidón

Desde el comienzo del rodaje se fueron anunciando distintos actores para completar el cast de la serie: Viriginia Kull (Sally Jackson, madre de Percy), Glynn Turman (Quirón), Jason Mantzoukas (Dionisio), Megan Mullaly (Alecto), Timm Sharp (Gabe Ugliano), Dior Goodjohn (Clarisse La Rue), Charlie Bushnell (Luke Castellan), Olivea Morton (Nancy Bobofit), Adam Copeland (Ares), Suzanne Cryer (Echidna), Jessica Parker Kennedy (Medusa), Jay Duplass (Hades) y Timothy Omundson (Hephaestus). Uno de los más relevantes en sumarse fue Lin-Manuel Miranda como Hermes.

Los primeros seleccionados fueron parte del trio de protagonistas, con Walker Scobell, actor que interpretó la versión joven del personaje de Ryan Reynolds en The Adam Project, como protagonista en el papel de Percy. Poco después se anunciaron a Leah Sava Jeffries como Annabeth Chase y a Aryan Simhadri como Groover Underwood.

La serie fue confirmada en enero de 2022, sigue al personaje principal Percy Jackson, un semidiós de 12 años que está aceptando sus nuevos poderes cuando el dios del cielo, Zeus, lo acusa de robar su rayo maestro. Percy se embarca en la aventura de su vida para encontrar el rayo y devolverlo al Olimpo.

Riordan y Jon Steinberg (Black Sails, The Old Man) están coescribiendo el piloto de la serie, que James Bobin dirigirá. Steinberg y el socio productor Dan Shotz supervisarán la serie. La serie de Percy Jackson para Disney+ inicialmente tendría 8 episodios, pero aún no cuenta con una fecha de estreno.