Cuando la ilustración de historias es cosa de adultos

Benjamin Lacombe : Esa gran tradición ha tenido sus etapas y sus cambios. El surgimiento a fines del siglo XIX de la ilustración de libros para niños hizo salir de escena la ilustración de las obras para adultos que en otros tiempos habían tenido las extraordinarias ilustraciones de Gustave Doré, de Durero y Daumier. Larga es la lista de grandes artistas que hicieron alguna forma de ilustración. Yo venía ilustrando y escribiendo libros para chicos. En 2009 con “Cuentos macabros”, de Edgar Allan Poe, empecé en el libro ilustrado para adultos. Cuando era chico esos cuentos habían sido una revelación, me abrieron a un universo fantástico. Un camino que he ampliado en forma individual o en sociedad con Sebastien (Perez), en obras como “El retrato de Dorian Gray” e “Historias de mujeres samuráis”

S.B.: Cuando trabajamos un texto clásico buscamos una forma de dialogar con ese autor que ya no está. Investigamos su correspondencia, sus manuscritos, sus comentarios en otros libros, para descubrir lo que llevó a escribir esa obra. Y lo que se oculta tras ella. Lo logrado está en las páginas que van después del relato. Las imágenes son otro aporte en ese sentido, llevan a una lectura más sensorial, que acerca lectores, sobre todo a lectores jóvenes que se han alejado de la lectura. En “El retrato de Dorian Gray” no solo está lo que aportan las ilustraciones –cuando dibujaba a Alfred Douglas pensaba en Tadeo, el personaje de Thomas Mann, pero más aún al de la película “Muerte en Venecia”- sino la investigación que permitió ofrecer el texto sin las censuras que le habían impuesto, se cuenta cómo fue la historia de amor de Wilde con Alfred Douglas, los conmovedores aportes de Merlin Holland, nieto del escritor. En “La sirenita” incluimos las nunca antes publicadas cartas de Andersen a su amigo Eduard Collin, y el final que no se atrevió a publicar, ofreciendo otra forma de leer el famoso cuento. En “Frida”, que escribió Sebastien, se busca mostrar como convierte en arte alegrías y padecimientos.

P.: Unen tradición e innovación, ¿fue dar un paso más, hacer un libro absolutamente propio que cuenta siete historias de mujeres audaces y violentas?

Sebastien Perez: Las “Historias de mujeres samuráis” son siete destinos. La samurái más famosa condujo un ejército de tres mil hombres en una batalla descomunal, y tiene cuatro líneas en el documento bélico “Libro de los cinco anillos”. Una de esas grandes samuráis aparece en la famosa epopeya “Heike Monogatari”, pero a partir de datos de su marido. Ese dejar de lado a las mujeres de la literatura japonesa me hizo volverme historiador, buscar datos e indicios y luego reconstruir la vida de esas mujeres, en una etapa oriental concreta, pero, al mismo tiempo, no perdiendo ese mundo de fantasmas, espíritus y espectros que es central en el folklore japonés.

P.: ¿El interés por lo oriental surgió en ustedes por la popularidad del manga o por la política?

J.L.: Toda creación tiene una dimensión política, porque se tome partido o no se tome partido. Hoy el orientalismo de Japón, Corea y China tienen identidades distintas. Japón influyó en Europa con su singular cultura, con su softpower está en el origen de todos los movimientos culturales. Corea del Sur es distinta. Hay una voluntad desde el poder de ser los nuevos Estados Unidos culturales. Financian la cultura. Producen libros, historietas, películas, series, grupos musicales. Por más que Estados Unidos se preocupe por esto, tiene una imparable influencia. China es el poder, busca establecerse a nivel ecológico, de producción, de ciencia, mostrar poder y dejan de lado una cultura milenaria.

P.: ¿Cómo se da el trabajo en común?

S.P.: El aislamiento es típico del trabajo del escritor. Nosotros, desde el comienzo, hace dieciocho años, no trabajamos así. Las ideas vienen de un lado o del otro, al final tenemos idea del texto y las imágenes. Hay ideas que escribimos juntos. Para el libro “La extraordinaria familia Appenzell” me inspiré en la familia de Benjamin, que conozco bien, y él me hizo asomarme en muchas de sus ilustraciones. Yo trabajo con otros ilustradores, y Benjamin con otros escritores. Cuando no escribo para Benjamin busco que el texto inspire al ilustrador. Lo habitual en esos casos es que haya cambios, adecuaciones a la obra. Eso no pasa entre nosotros porque trabajamos mucho antes, hasta consensuar cómo va a ser el libro, hasta lograr que el texto y la imagen dialoguen. A eso sumamos el libro como objeto desde la tapa, el papel, la decoración, las diferencias de las páginas interiores, hasta las características del cierre. Creo que por eso producimos libros totalmente distintos a los habituales.

P.: ¿En qué están trabajando ahora?

B.L.: Sebastien acaba de publicar para chicos “El despertar de la sirena” sobre la guerra y la coexistencia pacífica, ilustrado por Justin Brax, y un poco más grandes “Las brujas de Venecia”.

S.P.: Benjamin acaba de publicar dos nuevos títulos de su “Enciclopedia de las maravillas”, “Las Fantasmas” y “Ogras y ogros”. No para de trabajar, además de creaciones como ilustrador y narrador, conduce sectores de grandes editoriales como Albin Michel y Gallimard.