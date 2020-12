Cuatro miradas sobre escritores

Sobre asuntos relacionados con libros, lectores y escritores, llegan estos cuatro cortos de diversa autoría. El primero es un pequeño regocijo de y con Edgardo Cozarinsky, maestro, en plan de veterano que intenta levantarse alguna vecina de mesa con el cuento, no tan cuento, de un problema en la vista. Cuando se lo oye cantar alegremente en italiano “dime si será posible un escalofrío, un destello, un éxtasis”, no puede uno menos que recordar su escena con Valeria Lynch allá por 1974 en “La civilización está haciendo masa y no deja oír”. Eran tan jóvenes, él hacía de inspector y ella era la detenida.