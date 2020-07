Del Toro: "El set de filmación de hoy es un enorme quirófano"

“Nightmare Alley” está basada en la novela homónima de William Lindsay Gresham (1946), y está protagonizada por Stan (Cooper), un ladrón que se asocia con una psiquiatra (Blanchett) para convencer a las personas de que les confíen su dinero. En 1947 la llevó al cine por primera vez Edmund Goulding (en Buenos Aires se estrenó con el título de “El callejón de las almas perdidas”), con Tyrone Power, Joan Blondell y Coleen Gray en los papeles centrales. Esta versión rápidamente se convirtió en un film de referencia del más puro “film noir” norteamericano.

En el panel del Comic Con, Del Toro estuvo acompañado por Scott Cooper, director de la película fantástica de horror “Antlers”, de la que él es productor y asesor del diseño de producción de la criatura que está en el centro de la trama. Protagonizada por Keri Russell, en el papel de una maestra de escuela en un pequeño pueblo de Oregon, y su hermano, Paul (Jesse Plemons), el sheriff local, ambos se verán involucrados en una extraña serie de sucesos cuando comiencen a preocuparse por uno de los estudiantes (Jeremy T. Thomas), quien dice que en su casa tiene una criatura sobrenatural en su casa. En este caso, el monstruo en cuestión está basado en el “Wendigo”, un espíritu del folklore algonquino (un equivalente al Pombero del litoral, pero sin Isabel Sarli). En los relatos de esta mitología, algunos humanos se transforman en wendigos debido a su avaricia, y se vuelven peligrosos debido a su sed de sangre y su capacidad para provocar el mal.

“La película es una metáfora de los horrores de lo que significa ser un individuo en los Estados Unidos de hoy, y todas las crisis que enfrentamos”, explicó Cooper. “La crisis climática, la drogadicción, nuestro tratamiento de los nativos americanos. Todas estas cosas juntas en la figura del wendigo“. Los cineastas admitieron que el monstruo podía ser visto como la avaricia y el colonialismo: “Cuanto más come, más hambre tiene y más come, y más débil se vuelve”, dijo del Toro. “Es una metáfora de la insaciabilidad que existe en este momento”. Pero Cooper, sin embargo, agregó que él no es muy partidario de las “películas de mensaje” sino de los buenos films de horror. Debido al coronavirus, la película se pasó para el 19 de febrero de 2021.