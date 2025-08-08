Disney llegó a un acuerdo con una actriz de "The Mandalorian" tras despedirla por una serie de tuits polémicos







Carano fue despedida de The Mandalorian en 2021 tras compartir varias publicaciones polémicas en redes sociales, incluyendo una que comparaba ser republicana con ser judía durante el Holocausto.

Gina Carano interpretó a Cara Dune en la serie The Mandalorian.

Lucasfilm y Walt Disney Company han llegado a un acuerdo mutuo en su disputa legal con Gina Carano tras su despido de The Mandalorian.

Carano reaccionó a la noticia publicando en X: "He llegado a un acuerdo con Disney/Lucasfilm que creo que es el mejor resultado para todas las partes involucradas. Espero que esto ayude a sanar la situación. Quiero expresar mi más sincera gratitud a Elon Musk, un hombre que no conozco, quien hizo esta buena obra por mí al financiar mi demanda. Gracias, Sr. Musk, por apoyar mi caso sin pedir nada a cambio".

Continuó agradeciendo a sus abogados, a Dios y a sus seguidores, antes de decir que estaba "emocionada de pasar la página y avanzar al siguiente capítulo".

I have come to an agreement with Disney/Lucasfilm @disney @Lucasfilm which I believe is the best outcome for all parties involved. I hope this brings some healing to the force.



I want to extend my deepest most heartfelt gratitude to Elon Musk, @elonmusk a man I’ve never met,… https://t.co/qiAX7W1vgf — Gina Carano (@ginacarano) August 7, 2025 Un portavoz de Lucasfilm declaró al portal Variety: "The Walt Disney Company y Lucasfilm se complacen en anunciar que hemos llegado a un acuerdo con Gina Carano para resolver los problemas relacionados con su demanda pendiente contra las compañías. La Sra. Carano siempre fue muy respetada por sus directores, coprotagonistas y personal, y se esforzó por perfeccionar su arte, tratando a sus colegas con amabilidad y respeto. Con esta demanda concluida, esperamos encontrar oportunidades de colaboración con la Sra. Carano próximamente".

Los abogados de Disney presentaron una moción en abril de 2024 para desestimar la demanda, argumentando que tenían derecho a ampararse en la Primera Enmienda para despedir al actor y declarando que tienen "derecho constitucional a no asociar su expresión artística con el discurso de Carano".