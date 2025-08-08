Llega a Disney+ "Outlander: Blood of my Blood", serie precuela de "Outlander"







La serie producida por Sony Pictures Television llega el 9 de agosto a la plataforma de streaming.

Llega la serie que expande el universo de Outlander.

Disney+ presenta el tráiler y póster de Outlander: Blood of my Blood, la precuela producida por Sony Pictures Television que expande el universo de Outlander.

La nueva serie estrena mañana 9 de agosto exclusivamente en Disney+ en Latinoamérica con dos episodios, y luego, un episodio por semana.

De qué trata Outlander: Blood of my Blood Outlander: Blood of my Blood sigue las historias de amor de los padres de Jamie, Brian Fraser y Ellen MacKenzie, y los padres de Claire, Julia Moriston y Henry Beauchamp, llevando a los espectadores desde los campos de batalla devastados por la Primera Guerra Mundial a las extensas Tierras Altas de la Escocia del siglo XVIII, prometiendo dos nuevas historias de amor llenas de lealtad, pasión y deseo, mientras las jóvenes parejas desafían las fuerzas que buscan separarlos.

Embed - Outlander: Blood of my blood | Tráiler oficial | Disney+ La serie está protagonizada por Hermione Corfield (Julia Moriston), Jeremy Irvine (Henry Beauchamp), Harriet Slater (Ellen MacKenzie) y Jamie Roy (Brian Fraser).

Matthew B. Roberts se desempeña como showrunner y productor ejecutivo, junto a Ronald D. Moore, Maril Davis y Jim Kohlberg también como productores ejecutivos.

