SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
8 de agosto 2025 - 15:02

Llega a Disney+ "Outlander: Blood of my Blood", serie precuela de "Outlander"

La serie producida por Sony Pictures Television llega el 9 de agosto a la plataforma de streaming.

Llega la serie que expande el universo de Outlander.

Llega la serie que expande el universo de Outlander.

Disney+ presenta el tráiler y póster de Outlander: Blood of my Blood, la precuela producida por Sony Pictures Television que expande el universo de Outlander.

La nueva serie estrena mañana 9 de agosto exclusivamente en Disney+ en Latinoamérica con dos episodios, y luego, un episodio por semana.

Informate más

De qué trata Outlander: Blood of my Blood

Outlander: Blood of my Blood sigue las historias de amor de los padres de Jamie, Brian Fraser y Ellen MacKenzie, y los padres de Claire, Julia Moriston y Henry Beauchamp, llevando a los espectadores desde los campos de batalla devastados por la Primera Guerra Mundial a las extensas Tierras Altas de la Escocia del siglo XVIII, prometiendo dos nuevas historias de amor llenas de lealtad, pasión y deseo, mientras las jóvenes parejas desafían las fuerzas que buscan separarlos.

Embed - Outlander: Blood of my blood | Tráiler oficial | Disney+

La serie está protagonizada por Hermione Corfield (Julia Moriston), Jeremy Irvine (Henry Beauchamp), Harriet Slater (Ellen MacKenzie) y Jamie Roy (Brian Fraser).

Matthew B. Roberts se desempeña como showrunner y productor ejecutivo, junto a Ronald D. Moore, Maril Davis y Jim Kohlberg también como productores ejecutivos.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias