7 de agosto 2025 - 15:53

"Escalofríos: La Serie" fue cancelada por Disney+ tras solo dos temporadas

La antología de terror basada en la serie de libros de R.L. Stine debutó originalmente en Disney+ en octubre de 2023, y la segunda temporada se estrenó en enero de 2025.

La segunda temporada de la serie estuvo protagonizada por David Schwimmer.

Escalofríos: La Serie no regresará para una tercera temporada en Disney+. La antología de terror basada en la serie de libros de R.L. Stine debutó originalmente en Disney+ en octubre de 2023, y la segunda temporada se estrenó en enero de 2025.

La temporada 1 tuvo 10 episodios y se lanzó semanalmente, mientras que la temporada 2 tuvo ocho episodios y se lanzó todos a la vez.

Según informa el portal Variety, el productor de la serie, Sony Pictures Television, planea ofrecer el programa a otros medios y explorar diferentes direcciones creativas para la propiedad intelectual.

De qué trata Escalofríos: La Serie

Cada temporada presentaba referencias y argumentos de varias entradas de los libros de Stine. En la primera temporada, un grupo de cinco estudiantes de preparatoria se ve envuelto en un oscuro misterio en torno a un adolescente llamado Harold Biddle, fallecido décadas atrás. En la segunda temporada, dos gemelos se mudan con su padre, un botánico recién divorciado. Cuando comienzan a suceder cosas extrañas, ellos y un grupo de amigos se proponen descubrir la verdad.

El elenco de la primera temporada incluyó a Justin Long, Rachael Harris, Zack Morris, Isa Briones, Miles McKenna, Ana Yi Puig y Will Price. La segunda temporada estuvo protagonizada por David Schwimmer, Ana Ortiz, Jayden Bartels, Sam McCarthy, Elijah M. Cooper, Francesca Noel y Galilea La Salvia.

Nicholas Stoller y Rob Letterman desarrollaron Escalofríos: La Serie para televisión y fueron productores ejecutivos. Hilary Winston fue productora ejecutiva y showrunner. Neal H. Moritz y Pavun Shetty, de Original Film, también fueron productores ejecutivos junto con Iole Lucchese y Caitlin Friedman, de Scholastic Entertainment, así como Conor Welch y Erin O'Malley. Sony Pictures Television Studios produjo la serie Disney Branded Television.

