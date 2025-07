Disney presentó una nueva versión del icónico tema de la película "Un viernes de locos"

Disponible en todas las plataformas, la canción de Pink Slip y Christina Vidal Mitchell, contagió y selló hace más de 20 años una asociación única con la película. Hasta el día de hoy, el play de "Take Me Away" transporta a todos los oyentes a "Un viernes de locos", por lo que la decisión de su lanzamiento fue un acierto para los fanáticos.

