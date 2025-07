La serie "El Oso" fue renovada para una quinta temporada tras el estreno de la cuarta parte

De qué trata la cuarta temporada de El Oso

En la última temporada, Carmen “Carmy” Berzatto (White), Sydney Adamu (Edebiri) y Richard “Richie” Jerimovich (Moss-Bachrach) siguen adelante, decididos no solo a sobrevivir, sino también a llevar a The Bear al siguiente nivel. Con nuevos desafíos a la vuelta de la esquina, el equipo debe adaptarse, ajustarse y superarse. La búsqueda de la excelencia no se trata solo de mejorar, sino de decidir a qué vale la pena aferrarse.