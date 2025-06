Dua Lipa confirmó su compromiso con el actor Callum Turner: "Estoy obsesionada con el anillo"

La reciente ganadora de un Grammy aclaró que aún no comenzaron con los preparativos de la boda ni tiene fecha definida. “Quiero terminar mi gira, Callum está filmando, así que estamos disfrutando de este momento. Nunca fui alguien que pensara mucho en la boda o soñara con qué tipo de novia sería. De repente, me encuentro pensando: ‘¿Y qué me pondría?’", confesó.

Cómo conoció Dua Lipa a su futuro esposo

Durante la entrevista con Vogue, Dua Lipa también contó cómo conoció al actor. Se vieron por primera vez en The River Cafe, de Londres, después de que se lo presentara la cofundadora Ruth Rogers. Un año después, volvieron a encontrarse en Mustafa The Poet, en Los Ángeles, mientras que la artista estaba cenando con uno de sus íntimos amigos, "Oh, es ese chico tan bueno de The River Cafe", confesó que pensó en ese momento Dua Lipa.

Allí surgió el amor entre ellos y no se volvieron a separar. Desde ese momento están juntos "al mil por cierto".