Escándalo en el Real Madrid: nueva pelea entre Valverde y Tchouaméni terminó con el uruguayo hospitalizado + Seguir en









Un fuerte cruce en Valdebebas escaló tras el entrenamiento y obligó a la intervención de la dirigencia. El club abrió un expediente disciplinario y reunió de urgencia a todo el plantel.

Tchouaméni y Valverde encienden el caos en el Real Madrid

El clima interno en el Real Madrid atraviesa uno de sus momentos más delicados de la temporada. Luego de un primer encontronazo en la práctica del miércoles, Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni volvieron a protagonizar un episodio aún más grave que terminó con el mediocampista uruguayo en el hospital.

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Según trascendió desde la prensa española, la tensión comenzó desde temprano en la jornada de entrenamiento en Valdebebas, donde ya se percibía un ambiente cargado entre ambos futbolistas. La situación escaló con el correr de las horas y derivó en una fuerte discusión dentro del vestuario tras la práctica.

Un conflicto que desbordó al plantel de Real Madrid En medio del altercado, Valverde sufrió una contusión en la cabeza que le provocó una herida y obligó a su traslado a un centro de salud. Si bien el golpe no habría sido producto de una agresión directa, el episodio encendió todas las alarmas dentro del club por la magnitud del conflicto.

valverde

La reacción institucional no tardó en llegar. La dirigencia del Real Madrid, encabezada por el director general José Ángel Sánchez, convocó a una reunión de urgencia con todo el plantel para intentar contener la situación. Además, se inició un expediente disciplinario contra ambos jugadores.

El impacto del episodio es aún mayor si se tiene en cuenta el contexto deportivo. El equipo llega golpeado, sin chances concretas en La Liga y tras quedar eliminado de la Champions League, lo que alimentó un clima de frustración que ahora salió a la superficie. En este escenario, el enfrentamiento entre dos piezas clave como Valverde y Tchouaméni refleja una interna que preocupa puertas adentro y que podría tener consecuencias en el corto plazo, justo en la antesala de un nuevo Clásico frente al Barcelona.