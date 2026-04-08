Abuelas denuncia que el Gobierno suspendió el envío de kits de ADN a todos los consulados en el exterior + Seguir en









Esta medida impide que personas residentes en el exterior, que sospechan ser hijos de desaparecidos durante la última dictadura (1976-1983), puedan realizarse las pruebas de filiación necesarias.

El envío de kits de ADN a los consulados argentinos fue suspendido por el Gobierno, según alertó la Red Internacional de Abuelas de Plaza de Mayo en Europa a la Agencia EFE.

El envío de kits de ADN a los consulados argentinos fue suspendido por el Gobierno, según alertó la Red Internacional de Abuelas de Plaza de Mayo en Europa a la Agencia EFE. Esta medida impide que personas residentes en el exterior, que sospechan ser hijos de desaparecidos durante la última dictadura de 1976-1983, puedan realizarse las pruebas de filiación necesarias.

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Lila Parrondo, psicóloga con 25 años de trayectoria en la Red Europea por el Derecho a la Identidad en Madrid, explicó a EFE que el Gobierno argentino justifica la suspensión de los envíos alegando que "no se puede custodiar la muestra de forma que tenga validez". A su vez, agregó: "Llevamos desde el 2005 mandando muestras y nunca hubo problemas; siempre llegaron bien y tuvieron validez".

El funcionamiento de los kits de ADN Tras 20 años de funcionamiento, el fin del envío de kits de ADN a las sedes diplomáticas deja en la indefensión a quienes buscan su identidad en el exterior y carecen de recursos para viajar a Argentina. El programa, que en 2021 se relanzó bajo el lema "Argentina te busca", facilitaba el asesoramiento y la toma de muestras de sangre directamente en los consulados. El procedimiento era posible gracias a que la Cancillería proveía los materiales por vía diplomática, asegurando que la prueba se hiciera en suelo soberano y bajo supervisión oficial.

Jorge Ithurburu, coordinador de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo en Roma, asegura a EFE que, desde la asunción de Javier Milei como presidente, se interrumpió el diálogo con las sedes consulares y no se enviaron kits de ADN por fuera de la vía judicial: "Cancillería está desarticulada y media CONADI (Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad) también, nadie lo va a mandar".

La Agencia EFE intentó confirmación del Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina, pero sus portavoces rehusaron pronunciarse desde Buenos Aires sobre este asunto. Claudia Carlotto, hija de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo y exdirectora ejecutiva de la unidad especial de investigación de CONADI, ratificó que "toda la política con respecto al tema de derechos humanos fue de degradarla, denigrarla, desautorizarla con una falta de respeto total hacia las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, los familiares y los hijos".

robo bebes (1) En Argentina, el robo de bebés de desaparecidos por los militares durante la dictadura es considerado un delito imprescriptible desde 2007. En Argentina, el robo de bebés de desaparecidos por los militares durante la dictadura es considerado un delito imprescriptible desde 2007: "No prescribe porque hasta que no recupere la identidad el último de los nietos, el delito se sigue perpetrando en él o ella y también en sus hijos", detalla Parrondo. Desde la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, aseguran que cerca de 400 bebés fueron robados por la dictadura a sus progenitores, por eso se creó una red de búsqueda en el exterior bajo el amparo del Estado argentino. La red de Abuelas en el exterior sirve de enlace con la CONADI, organismo del Ministerio de Justicia que inicia las investigaciones de identidad. Una vez validado el caso, la CONADI instruye a la Dirección de Derechos Humanos de Cancillería para que se habiliten las tomas de muestras de ADN directamente en las oficinas consulares.