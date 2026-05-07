La Justicia determinó que los conductores deberán tener una licencia profesional y contratar seguros específicos para poder circular legalmente.

Los conductores de apps de viaje deberán cumplir requisitos similares a los taxis y remises.

La Justicia porteña dictó un fallo que establece nuevas exigencias para quienes trabajan con apps de viaje como Uber, DiDi y Cabify . La decisión obliga a los choferes a contar con licencia profesional y seguros específicos , equiparando parte de las condiciones que, desde hace años, deben cumplir los taxis y remises para poder operar.

La resolución fue emitida por la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de un conflicto impulsado por el Sindicato de Peones de Taxis contra el Gobierno de CABA y representantes de conductores y usuarios de las plataformas digitales.

Además, los jueces apuntaron contra las autoridades por permitir una "apariencia de regularidad" sin fiscalización efectiva, y que tuvieron una conducta contradictoria al permitir publicidades de Uber en espacios públicos luego de haberla calificado como "clandestina" .

Uber, DiDi y Cabify deberán obtener licencia profesional

Hasta ahora, las empresas y muchos conductores sostenían que el servicio funcionaba como un "transporte privado" regido por el Código Civil y Comercial y que no debía adherirse a las regulaciones del transporte público.

Sin embargo, los jueces rechazaron ese argumento y, en el fallo, definieron a la actividad como el traslado de personas mediante un vehículo a cambio de una prestación económica, lo que puede encuadrarse dentro del Código de Tránsito y Transporte de CABA.

"La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires revocó parcialmente la sentencia de primera instancia y sostuvo que la actividad desarrollada por Uber y otras plataformas constituye mientras no exista una regulación específica- un verdadero servicio de transporte de pasajeros sujeto al poder de policía local", se indicó, citando jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Y remarcaron: "No puede admitirse que taxis y remises soporten fuertes cargas regulatorias -licencias profesionales, seguros especiales, habilitaciones y controles- mientras las plataformas operen 'de facto' sin cumplir ninguno de esos requisitos, generando una afectación al "equilibrio" entre los distintos prestadores del servicio".

De esta manera, según lo decidido por el tribunal y hasta que no haya una nueva regulación, los conductores de apps deberán contar con una licencia de conducir tipo profesional para poder circular legalmente.

Además, tendrán que contratar seguros específicos para el vehículo, protección para pasajeros, cobertura para el conductor y responsabilidad civil, al igual que lo indica el sistema vigente para taxis y remises.

UBER

Qué implica el fallo a estas plataformas

El fallo obliga al Gobierno porteño a incrementar los controles sobre las empresas y avanzar sobre distintos aspectos.

Uno de los puntos más relevantes es que la Justicia ordenó iniciar procedimientos para reclamar el pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a las apps de viaje. Según el tribunal, las compañías desarrollan actividad económica dentro de la Ciudad sin estar inscriptas ni abonar impuestos locales.

Además, los jueces exigieron una mayor fiscalización sobre la publicidad. La Cámara cuestionó especialmente que las autoridades permitieran campañas promocionales de Uber y otras plataformas en espacios públicos, como las estaciones de subte o las EcoBici, mientras, al mismo tiempo, calificaba la actividad como irregular o clandestina.

Otro aspecto importante tiene que ver con el sistema de taxis. Mientras continúe el desequilibrio regulatorio entre ambos sectores, el Gobierno de la Ciudad no podrá cobrar determinados aranceles administrativos vinculados a trámites necesarios para operar, como renovaciones o transferencias de licencias.