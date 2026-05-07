Planes de ahorro en la Argentina: qué automotrices concentran más suscripciones

Participación por marca, nivel de facturación, conversiones y el detalle por segmentos como pick ups y SUV en el país.

Los planes de ahorro se mantienen activos en el país

El mercado de planes de ahorro en la Argentina mantiene un ritmo sostenido durante 2026, con marcadas diferencias entre automotrices en volumen de suscripciones, facturación y niveles de conversión . Los datos más recientes permiten trazar un mapa claro del negocio y entender qué terminales están logrando mayor penetración dentro del sistema.

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En el acumulado anual, Fiat Plan lidera con 20.215 suscripciones y 8.032 unidades facturadas, alcanzando una conversión del 39,73%. Muy cerca se ubica Toyota Plan , con 19.230 suscripciones y 5.809 patentamientos, aunque con una eficiencia menor (30,20%). El tercer puesto es para Plan Rombo (de Renault ), que suma 14.608 suscripciones con una conversión del 22,80%, mostrando mayor volumen que efectividad.

En este contexto, el análisis del sistema de planes de ahorro , elaborado por Pablo Piñeiro (especialista en planes de ahorro y creador de #PlaneroDeLey en YouTube) , revela que no siempre quien lidera en suscripciones logra los mejores niveles de conversión, una variable clave para medir la eficiencia comercial del modelo.

En el acumulado anual, Fiat Plan lidera con 20.215 suscripciones y 8.032 unidades facturadas, alcanzando una conversión del 39,73%.

Más atrás, Volkswagen Autoahorro registra 12.928 suscripciones con una conversión del 34,66%, mientras que Peugeot Plan se destaca por su altísima eficiencia (56,99%), con 7.286 unidades facturadas sobre 12.784 suscripciones. Este comportamiento reafirma que el volumen no siempre está directamente ligado al rendimiento final.

Completan el ranking Chevrolet, Citroën, Ford, Nissan, Mercedes-Benz, Jeep y RAM, con desempeños dispares. Se destaca el caso de Jeep, con una conversión superior al 100% (109,01%), lo que indica adjudicaciones por encima de las suscripciones del período. En total, el sistema acumula 111.147 suscripciones y 42.089 operaciones concretadas, con un promedio general del 37,86%.

Abril 2026: volumen firme y mejoras en eficiencia

En el análisis mensual, abril muestra nuevamente a Fiat Plan al frente con 4.628 suscripciones y 1.791 facturaciones. Sin embargo, Peugeot Plan se posiciona como uno de los sistemas más eficientes, con 3.170 suscripciones y 1.673 unidades entregadas, acercándose al liderazgo en patentamientos.

Plan Rombo se ubica tercero en volumen (3.070 suscripciones), aunque con una facturación considerablemente menor (387 unidades), lo que vuelve a evidenciar su baja conversión. Volkswagen y Toyota mantienen niveles equilibrados, mientras que el resto de las marcas se reparte en escalones inferiores.

planes En el análisis mensual, abril muestra nuevamente a Fiat Plan al frente con 4.628 suscripciones y 1.791 facturaciones.

El total mensual alcanza 24.579 suscripciones y 9.283 operaciones, consolidando el peso de los planes de ahorro dentro del mercado automotor argentino.

Pick ups: liderazgo consolidado

Dentro del segmento de pick ups, la Toyota Hilux domina con 883 suscripciones en abril, seguida por la Ford Ranger (671), en una competencia histórica que se mantiene firme. El tercer lugar es para la Fiat Titano (442), que comienza a ganar terreno, mientras que la Volkswagen Amarok se ubica cuarta (249).

Más atrás aparecen RAM Dakota, Chevrolet S10 y Nissan Frontier, en un segmento que totaliza 2.729 suscripciones. Aquí se evidencia el rol clave de los planes de ahorro como herramienta de acceso para vehículos de trabajo.

SUV medianas: competencia más equilibrada

En el segmento SUV, la Ford Territory lidera con 652 suscripciones, seguida por la Renault Boreal (286) y la Toyota Corolla Cross (223). Luego aparecen Fiat Fastback, Jeep Compass, Chevrolet Captiva, Volkswagen Taos y Nissan Kicks.

Este segmento suma 1.753 suscripciones en abril y muestra una competencia más pareja, con diferencias menores entre modelos y una demanda más distribuida.