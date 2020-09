El retorno, ampliado, de un álbum de los Stones

Hace unas semanas los Stones volvieron a ser noticia por la aparición de un tema inédito de 1973, “Scarlet”,grabado junto a Jimmy Page. Pero este tema, dedicado a la hija del legendario guitarrista de Led Zeppelin, no es la única sorpresa incluida en la edición de super lujo del desparejo álbum “Goats Head Soup”. Hay otros dos temas inéditos, “Criss Cross” y “All The Rage”, que habían quedado fuera del álbum original, y que le habrían dado más dinamismo al disco menos rockero de la banda (no por nada la canción más recordada es la balada romántica “Angie”). Estas sesiones fueron las unicas en las que participaron los tres tecladistas históricos de los Stones en estudio, es decir Ian Stewart, Nicky Hopkins, más el llamado “quinto” Beatle Billy Preston. Estos tres grandes pianistas se destacan en los distintos remixes y variaciones instrumentales de los mejores tracks entre muchos bonus de esta edición de 4 discos. Pero lo imperdible es el concierto en vivo, conocido durante décadas como el álbum pirata “The Brussels Affair”, para muchos la mejor grabación en vivo de los Rolling Stones no solo por la calidad de sonido, sino por marcar el mejor momento de la interaccion entre Keith Richards y el virtuoso Mick Taylor, que pronto sería reemplazado por Ron Wood.