La vigencia de un clásico de Lorca en el Centro Cultural de la Cooperación

Luis Rivera López: Es la problemática humana básica, la posibilidad que tiene el ser humano para triunfar frente a sus instintos, al amor, odio, deseos de venganza, la pasión que no se puede controlar a través de la voluntad y va más allá. Se trata de un choque de voluntades, de imposibilidades y eso termina en fatalidad. Es importante la valorización de esa pasión, el reconocimiento de que una pasión de ese tipo va más allá de las convenciones sociales, de lo que nuestros antepasados nos enseñaron que está bien y que está mal, es algo que no se puede frenar, necesita ser reconocido y al no serlo se transforma de energía pasional y en energía de muerte. La muerte vigila todos los movimientos en esta obra, la personificación de la muerte y de la luna es de los puntos más altos de este texto. Para mí es uno de los más bellos de Lorca aunque es un autor prolífico pese a su corta vida, pues fue fusilado en plena Guerra Civil de forma cobarde e injusta. Tiene una serie de obras que escarban en el alma femenina y de todas las personas. Aborda además la necesidad de tener hijos, procrear, trascender y amarse.