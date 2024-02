Gerardo Romano reveló que tiene Parkinson: "No se nota porque laburo mucho"

En medio de una entrevista televisiva, el actor Gerardo Romano contó que tiene Parkinson y despertó la preocupación y sorpresa de todos. "No se nota porque laburo mucho" , afirmó el artista tras revelar detalles sobre su enfermedad. También se mostró indignado por los valores de los medicamentos y dijo que la jubilación no alcanza para nada .

" Sí , no se nota porque laburo mucho y no doy conferencias de prensa para decir que tengo Parkinson ", expresó el actor con naturalidad.

"Todos los seres humanos deberían ejercer una actividad intelectual donde el esfuerzo neuronal sea memorizar algo ", sumó. Y luego cerró el tema relacionado a su diagnóstico: "No puedo en la función de hoy parar y decir 'perdón, estoy enfermo, me olvidé la letra, un segundito' . No puedo. Tengo que hacer el esfuerzo sobrehumano de reencontrarme con el hilo , y ese esfuerzo es como un músculo ".

gerardo romano.jpg Gerardo Romano en plena obra de teatro. Redes

El actor está presentando su espectáculo "Un judío común y corriente" en la ciudad de Mar del Plata y su última función se la dedicó a la cantante Lali Espósito, lo que provocó una ovación. "Que hable el presidente (Javier Milei) y que no se pelee con una actriz. Revela cierta misoginia, tenemos que respetar a las mujeres", pidió Romano.

"Lo que más me llama la atención es que no es un hecho aislado, diría que es de una cierta precariedad emocional", expresó el actor respecto al entrenamiento entre la cantante y el mandatario. A su vez remarcó que no recuerda haber vivido una situación social de este tipo: "No tengo memoria de ajustes de este tipo y he vivido Rodrigazo e Hiperinflación".

gerardo romano 2.jpg Romano en la serie El Marginal. Redes

Qué es el Parkinson, la enfermedad que afecta al actor Gerardo Romano

La enfermedad de Parkinson es un tipo de trastorno del movimiento que ocurre cuando las células nerviosas no producen suficiente cantidad de una sustancia química importante en el cerebro conocida como dopamina. Algunos casos son genéticos, pero la mayoría no parece darse entre miembros de una misma familia. Afecta a 10 millones de personas en todo el mundo y es la segunda enfermedad neurodegenerativa más común después del alzhéimer.

A medida que los síntomas empeoran, las personas con la enfermedad pueden tener dificultades para caminar o hacer labores simples. También pueden tener problemas como depresión, trastornos del sueño o dificultades para masticar, tragar o hablar.

La enfermedad de Parkinson suele comenzar alrededor de los 60 años, pero puede aparecer antes. Es mucho más común entre los hombres que entre las mujeres. No existe una cura para la enfermedad, aunque sí hay diversas medicinas que a veces ayudan a mejorar enormemente los síntomas. En casos severos, una cirugía y estimulación cerebral profunda (electrodos implantados en el cerebro que envían pulsos para estimular las partes del cerebro que controlan el movimiento) pueden ayudar.

Parkinson: cuáles son los síntomas más comunes

Los síntomas comienzan lentamente, en general, en un lado del cuerpo. Luego afectan ambos lados. Algunos son: