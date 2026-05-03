Shakira en Río de Janeiro: megaconcierto en Copacabana que unió a millones de fans y colaboraciones de artistas de lujo

Récord de público, innovación tecnológica y la magia de la música brasileña: así celebró la artista sus más de 30 años de trayectoria en un show gratuito que hizo historia.

Con una asistencia que superó los dos millones de personas, el concierto gratuito de Shakira el sábado 2 de mayo de 2026 se posiciona como el evento más multitudinario de su trayectoria. La presentación en Copacabana , de más de dos horas de duración, le otorga a la cantante el título de primera artista latina en realizar un show de esta escala en Río de Janeiro , estableciendo un nuevo estándar para la música en español.

Pese a que la programación original marcaba un inicio más temprano, el show comenzó con una hora de demora . Durante la cobertura en vivo, la cadena Globo TV atribuyó el retraso a un "problema personal" , sin proporcionase explicaciones oficiales adicionales. De todos modos, el retraso no desanimó a la marea humana que cubría la arena; Copacabana permaneció completamente saturada en un despliegue de convocatoria histórica para Río.

Desde el primer instante, la innovación técnica fue protagonista. El cielo de Río se iluminó con drones que recrearon símbolos vinculados a la cantante, cautivando a los millones de presentes. Shakira inició su actuación con un guiño al país anfitrión con una vestimenta inspirada en el pabellón de Brasil , para luego sorprender con un cambio de vestuario a mitad del show.

El repertorio inició con 'La fuerte' , desatando el entusiasmo masivo, para luego dar paso a 'Girl Like Me' y una versión actualizada de su clásico 'Estoy aquí' . La comunicación con el público fue constante y se dio mayoritariamente en portugués, idioma que Shakira maneja con soltura. Durante sus intervenciones, enfatizó su histórica conexión con el país, la cual se remonta a sus 18 años.

La presentación se transformó en una verdadera antología sonora que fusionó sus raíces rockeras con el pop, el reguetón y los ritmos latinos que han definido su carrera. El público viajó en el tiempo con joyas como 'Inevitable', 'Pies descalzos' y 'Antología', para luego vibrar con el misticismo de 'Ojos así'. No faltó el sello de su era actual, integrando hits de su gira 'Las mujeres ya no lloran' como 'TQG' y 'Te felicito'.

video show shakira

Un público conmovido, llantos y una alegría desbordante marcaron el encuentro de Shakira con sus fans más fieles, quienes tras haber custodiado la primera fila desde temprano, se rindieron ante la presencia de la estrella colombiana.

Los artistas de lujo invitados al megaconcierto de Shakira

Haciendo gala de su dominio del idioma local, Shakira dio paso a la sorpresa más esperada: la entrada de Anitta. Juntas interpretaron el estreno 'Choka Choka', fusionando sus estilos en una actuación.

El segundo gran momento de la noche fue la aparición del cantautor Caetano Veloso. La dupla sorprendió con la calidez de 'O Leaozinho', pieza fundamental del cancionero brasileño. Este dueto no fue casual: la obra de Veloso acompañó a Shakira desde sus 18 años, cuando apenas comenzaba a recorrer los escenarios de Brasil. Como si fuera poco, María Bethania, hermana de Caetano y otra de las grandes figuras de la música brasileñas, también subió al escenario.

La participación de los icónicos Caetano Veloso y Maria Bethânia precedió al cierre de los invitados: Ivete Sangalo. Junto a la colombiana, Sangalo puso a bailar a los millones de asistentes con 'Um país tropical', rememorando el dúo que ambas protagonizaron en Rock in Rio 2011.

Shakira y Caetano Shakira junto a Caetano Veloso. EFE

Récord en la carrera de Shakira

Esta noche de sábado no es solo una fecha más; representa el mayor hito en la trayectoria de Shakira. Aunque las cifras oficiales se confirmarán al cierre, la magnitud de la marea humana sugiere que ya superó el récord de 2.1 millones de personas impuesto por Lady Gaga el año pasado. El fenómeno migratorio fue total: una movilización masiva de fans argentinos, chilenos, peruanos, uruguayos y colombianos obligó a las autoridades a blindar el barrio de Copacabana, prohibiendo el acceso vehicular desde cuatro horas antes del inicio.

Como broche de oro de la celebración anual 'Todo mundo no Río', este show representó el final de la gira mundial 'Las mujeres ya no lloran'. Fue un cierre poético: el tour que comenzó en febrero del año pasado en esta misma ciudad concluyó con un homenaje masivo a Brasil, el país que fue pionero en abrazar la carrera de Shakira en sus orígenes.