Ideal para maratonear: la miniserie ucraniana de solo 4 capítulos que la rompe en Prime Video

Está causando furor entre los espectadores y ya se posicionó como una de las más vistas de la plataforma. Conocé de qué se trata.

Dentro del catálogo de Prime Video aparecen cada vez más producciones internacionales que sorprenden por su calidad y su mirada distinta. Entre ellas, una miniserie ucraniana logró destacarse por su intensidad dramática y su formato breve , ideal para ver en pocas horas.

Las ficciones provenientes de Europa del Este no suelen ser las más promocionadas en las plataformas, pero muchas veces terminan convirtiéndose en verdaderas joyas ocultas . Este es uno de esos casos: una historia cargada de emociones, conflictos familiares y giros inesperados que mantiene la tensión de principio a fin.

Una dramática miniserie que te va a atrapar desde el principio.

Se trata de “Después del invierno” , una miniserie de apenas cuatro episodios que ya está disponible y se posiciona como una opción perfecta para quienes buscan una trama atrapante y diferente.

De qué trata Después del Invierno

“Después del invierno” (titulada originalmente Posle zimy) sigue la historia de Olga, una mujer cuya vida parece perfecta hasta que, en un solo día, todo comienza a desmoronarse. El punto de quiebre llega cuando pierde su trabajo y, casi al mismo tiempo, descubre que su esposo Piotr le es infiel. Esta doble crisis la obliga a replantearse su realidad y enfrentar un presente completamente distinto al que imaginaba.

Después del Invierno Grandes cambios y la esperanza de mejorar. Una serie ideal para maratonear. Imagen: Prime Video

Como si fuera poco, sus hijas también atraviesan sus propios conflictos. Lera enfrenta un embarazo inesperado, mientras que Varya decide seguir su sueño de convertirse en actriz, una decisión que genera tensiones dentro de la familia. A lo largo de la miniserie, Olga deberá lidiar con estas situaciones simultáneamente, en un proceso de transformación personal marcado por el dolor, la incertidumbre y la búsqueda de un nuevo comienzo.

Prime Video: tráiler de Después del Invierno

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Prime Video: elenco de Después del Invierno