Grabaciones

Tallarita, un trompetista brillante e imaginativo

Miguel Tallarita no sólo es un trompetista extraordinario sino que armó toda una carrera negándose a ser parte de los círculos jazzeros. Eso llevó a que su talento potenciara los conciertos del Indio Solari, Gustavo Cerati o Armando Manzanero. Finalmente, este año Tallarita armó un disco solista, algo así como la banda de sonido de una película imaginaria que, si existiera, sería muy buena. Con todos los tracks, menos uno, enganchados como para no dar tregua al oyente, “Cazador Nocturno” empieza como un Henry Mancini acelerado, y parece homenajear al mejor John Barry de la escena mod de los 60 -el mejor tema es “Fifty Fifty”, pequeña obra maestra de pop orquestal- pero cuando la trompeta de Tallarita se vuelve protagónica, recuerda al Ray Anthony que solía aparecer en films de culto de los años 50. Estos solos no abundan, ya que lo que vuelve especial a “Cazador nocturno” es que la trompeta es sólo una pieza más de un combo con 15 músicos, incluyendo talentos como el baterista Fernando Samalea, el tecladista Sebastián Schachtel y el saxofonista y arreglador Alejandro Teran. Disponible en plataformas digitales y también en vinilo, “Cazador Nocturno” esta nominado a los premios Gardel 2020 en el rubro “disco instrumental, y en cualquier momento será presentado vía streaming junto a los shows de la banda del Indio Solari.

D. C.

=“Cazador Nocturno”, Miguel Tallarita. Argentina, 0674191.