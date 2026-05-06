HBO Max: la película de terror que se estrenó hace 20 años, pero su secuela moderna no pudo superar

La nostalgia y el horror se apoderan de la pantalla con este verdadero clásico que tenés que ver sí o sí.

En el catálogo de HBO Max , los amantes del suspenso y lo macabro suelen perderse entre películas efímeras que prometen mucho , pero ofrecen poco. Sin embargo, existe una joya del cine de género que, a dos décadas de su llegada a la pantalla grande, sigue alzándose como un referente visual y atmosférico imbatible.

Mientras que las adaptaciones actuales de videojuegos suelen tropezar con guiones vacíos o estéticas digitales sin alma, esta producción logró capturar la esencia de una pesadilla tangible que se queda grabada en la retina del espectador mucho después de que aparecen los créditos.

A pesar de que recientemente la franquicia intentó renovarse con una secuela moderna que buscaba captar a las nuevas audiencias, la crítica y los fanáticos coinciden en que no pudo replicar la mística de la cinta original. El diseño de producción, el uso de efectos prácticos y una banda sonora inquietante mantienen a esta obra en un pedestal difícil de alcanzar. Estamos hablando, por supuesto, de Terror en Silent Hill .

La historia nos sumerge en la angustia de Rose Da Silva , una madre desesperada por encontrar una cura para el extraño sonambulismo que aqueja a su hija adoptiva, Sharon. En sus episodios de trance, la niña menciona repetidamente el nombre de un lugar desconocido: Silent Hill .

Ignorando las advertencias de su esposo y movida por un instinto maternal inquebrantable, Rose decide viajar hacia ese misterioso pueblo en Virginia Occidental, sin imaginar que está cruzando la frontera hacia una dimensión de pesadilla. Al cruzar los límites de la ciudad, un accidente automovilístico deja a Rose inconsciente.

Al despertar, se encuentra en un mundo cubierto por una densa e interminable niebla donde Sharon ha desaparecido. Mientras explora las calles desiertas y decrépitas, Rose descubre que el pueblo no está vacío, sino habitado por entidades grotescas que parecen salidas de las mentes más retorcidas, todas bajo el dominio de un orden religioso fanático que esconde un pasado oscuro y sangriento.

Terror en Silent Hill Basada en un exitoso videojuego y con una sólida adaptación, es una de las mejores películas de terror del siglo y está en HBO Max. Imagen: HBO Max

El verdadero terror comienza cuando suena una sirena ensordecedora, señal de que la realidad se fragmenta para dar paso a "La Oscuridad". En este estado, el entorno se transforma en una estructura de metal oxidado y sangre, donde las leyes de la física no existen y los monstruos más letales, incluido el icónico Pyramid Head, emergen para cazar a cualquier ser vivo. Rose deberá desentrañar el origen de la maldición de Alessa para recuperar a su hija antes de que el pueblo la consuma por completo.

Es un viaje donde el horror psicológico se mezcla con lo visceral, obligando a la protagonista a enfrentarse no solo a demonios externos, sino a la aterradora verdad sobre la fe corrompida y la venganza de una niña inocente. Terror en Silent Hill no es solo una película de sustos fáciles; es una inmersión profunda en una atmósfera de desesperación donde el perdón parece una posibilidad olvidada.

HBO Max: tráiler de Terror en Silent Hill

Embed - Terror en Silent Hill (2006) Trailer Doblado al Español Latino (HD)

HBO Max: elenco de Terror en Silent Hill