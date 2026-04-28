Laura Dern se une al elenco de la serie "The White Lotus" tras la marcha de Helena Bonham Carter + Seguir en









La actriz reemplaza a Helena Bonham Carter, quien abandonó el proyecto antes de iniciar su rodaje en Francia.

La ganadora del Oscar se suma a la nueva temporada.

La ganadora del Oscar y del Emmy, Laura Dern, se une a la serie de HBO y HBO Max The White Lotus, cuya cuarta temporada se está rodando en Francia.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La actriz reemplaza a Helena Bonham Carter, quien abandonó el proyecto después de que, según un comunicado de HBO de finales de la semana pasada, "el personaje que Mike White creó para ella no encajara una vez que estuvieron en el set". Dern interpretará un nuevo papel escrito especialmente para ella, en lugar de simplemente asumir el rol que Carter iba a interpretar.

White tiene cierta experiencia escribiendo para Dern: ambos crearon la serie de culto de HBO Enlightened, por la que Dern ganó un Globo de Oro, y White escribió y dirigió la película de 2007 Year of the Dog, protagonizada por Dern, Molly Shannon y John C. Reilly.

Dern también tiene una larga trayectoria con HBO, habiendo protagonizado Big Little Lies y Recount, además de Enlightened. También tiene vínculos con The White Lotus: en la segunda temporada, prestó su voz a la esposa (fuera de pantalla) del personaje de Michael Imperioli en un par de conversaciones telefónicas.

De qué trata la cuarta temporada de The White Lotus La cuarta temporada de The White Lotus se ambientará durante el Festival de Cine de Cannes y seguirá a los huéspedes y al personal de dos de los hoteles ficticios de la cadena en el sur de Francia. El Airelles Château de la Messardière en Saint-Tropez se utilizará como escenario para el White Lotus du Cap, y el histórico Hotel Martinez en la Croisette de Cannes hará las veces de White Lotus Cannes. HBO no quiso comentar si la serie se filmará durante el festival de Cannes, que se celebra del 12 al 23 de mayo.

La serie también cuenta con las actuaciones de Vincent Cassel, Steve Coogan, Caleb Jonte Edwards, Dylan Ennis, Corentin Fila, Ari Graynor, Marissa Long, Alexander Ludwig, Chris Messina, AJ Michalka, Kumail Nanjiani y Nadia Tereszkiewicz. El reparto adicional incluye a Chloe Bennet, Sandra Bernhard, Heather Graham, Max Greenfield, Frida Gustavsson, Charlie Hall, Jarrad Paul, Rosie Perez, Ben Schnetzer y Laura Smet.