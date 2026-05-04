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4 de mayo 2026 - 18:00

HBO Max sorprende a todos con la segunda temporada de una de las series argentinas más esperadas

Llegó a la plataforma la continuación de una historia que todos los adolescentes estaban esperando con ansias.

La nueva temporada de la serie que todas estaban esperando.

La nueva temporada de la serie que todas estaban esperando.

Imagen: Freepik

La segunda temporada de una de las series argentinas más esperadas finalmente llegó a HBO Max, generando un fuerte entusiasmo entre los fanáticos que aguardaban novedades desde el final de la primera entrega. Detrás de este fenómeno vuelve a estar Cris Morena, creadora de ficciones que marcaron a generaciones enteras con historias cargadas de música, romance y emociones intensas, consolidando un estilo único dentro de la televisión argentina.

En este contexto, la producción que regresa con nuevos episodios es Margarita, que apuesta a redoblar el éxito con una trama renovada y más desafíos para sus protagonistas.

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Margarita
Con guiños a la nostalgia, la serie causó furor en todo el país y ya tiene segunda temporada en HBO Max.

Con guiños a la nostalgia, la serie causó furor en todo el país y ya tiene segunda temporada en HBO Max.

De qué trata Margarita, temporada 2

La segunda temporada de Margarita retoma la historia tras los eventos que marcaron el cierre de la primera entrega, profundizando en los conflictos emocionales de sus protagonistas. La trama seguirá de cerca el crecimiento personal de Margarita, quien deberá enfrentarse a nuevos desafíos tanto en el amor como en su entorno.

A lo largo de los episodios, se desarrollan nuevas relaciones, secretos familiares y decisiones que pondrán a prueba los vínculos entre los personajes. El tono combina drama juvenil con momentos musicales, una marca registrada de las producciones de Cris Morena.

Margarita
La exitosa serie protagonizada por Mora Bianchi ya tiene segunda temporada en HBO Max.

La exitosa serie protagonizada por Mora Bianchi ya tiene segunda temporada en HBO Max.

Además, esta nueva temporada promete giros inesperados que ampliarán el universo de la serie, incorporando nuevos personajes que influirán directamente en la historia principal.

Con una narrativa más madura, la serie busca conectar tanto con el público joven como con quienes crecieron viendo este tipo de ficciones.

HBO Max: tráiler de Margarita, temporada 2

Embed - Margarita: Segunda Temporada | Trailer Oficial | 2026 | HBO MAX

HBO Max: elenco de Margarita, temporada 2

  • Mora Bianchi (Margarita)
  • Ramiro Spangenberg (Benjamín)
  • Isabel Macedo (Delfina)
  • Graciela Stefani (Malala)
  • Julia Calvo (Ada)

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