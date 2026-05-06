"The White Lotus": revelan la causa tras la polémica salida de Helena Bonham Carter del rodaje de la serie

Hace por más de una semana HBO confirmó la salida de Helena Bonham Carter del rodaje de la cuarta temporada de The White Lotus a días de iniciado el rodaje en Francia.

Desde HBO aseguraron que el personaje de Bonham Carter estaba siendo “repensado, reescrito y reasignado” (finalmente fue reemplazada por Laura Dern ), y explicaron que “el personaje que Mike White creó para ella dejó de encajar una vez iniciado el trabajo en el set” .

La cadena también subrayó que no hubo conflicto y que tanto HBO como los productores y el propio White lamentaron la salida. Según indicaron, esperan volver a colaborar con la actriz en el futuro. Aun así, la situación dista de ser ideal.

Mike White suele escribir sobre la marcha o ajustar las tramas durante el rodaje, algo que contribuye al carácter imprevisible de The White Lotus. Acostumbrada a trabajar con guiones cerrados, Bonham Carter pudo no haberse adaptado a ese método más flexible. También circularon versiones, como la de una supuesta disputa con Sandra Bernhard , aunque su entorno lo negó y aseguró que ni siquiera coincidieron.

Otra posibilidad es más simple, como sostiene HBO: que no encajara en el papel. Algo parecido ocurrió en la tercera temporada, cuando la actriz británica Francesca Corney fue reemplazada semanas después de iniciado el rodaje por Charlotte Le Bon , tras un cambio en la edad del personaje. Su salida pasó casi desapercibida; la de Bonham Carter, en cambio, no.

A esto se suma la salida del compositor Cristóbal Tapia de Veer, responsable del sonido distintivo de la producción, tras una disputa con Mike White. “Creo que ya tuvimos nuestra última pelea”, dijo en una entrevista con The New York Times. “Simplemente decía que no a todo”.

De qué trata la cuarta temporada de The White Lotus

La cuarta temporada de The White Lotus se ambientará durante el Festival de Cine de Cannes y seguirá a los huéspedes y al personal de dos de los hoteles ficticios de la cadena en el sur de Francia. El Airelles Château de la Messardière en Saint-Tropez se utilizará como escenario para el White Lotus du Cap, y el histórico Hotel Martinez en la Croisette de Cannes hará las veces de White Lotus Cannes. HBO no quiso comentar si la serie se filmará durante el festival de Cannes, que se celebra del 12 al 23 de mayo.

La serie también cuenta con las actuaciones de Vincent Cassel, Steve Coogan, Caleb Jonte Edwards, Dylan Ennis, Corentin Fila, Ari Graynor, Marissa Long, Alexander Ludwig, Chris Messina, AJ Michalka, Kumail Nanjiani y Nadia Tereszkiewicz. El reparto adicional incluye a Chloe Bennet, Sandra Bernhard, Heather Graham, Max Greenfield, Frida Gustavsson, Charlie Hall, Jarrad Paul, Rosie Perez, Ben Schnetzer y Laura Smet.