"House of the Dragon": HBO gastó cerca de u$s20 millones por capitulo para la primera temporada

HBO logró evitar satisfactoriamente que el costo de la temporada 1 de "House of the Dragon" subiera demasiado por encima de lo que pagó por la temporada final de "Game of Thrones", especialmente cuando se espera que en esta precuela vuelen aún más dragones que su antecesora.

Según un experto en CGI citado por Variety HBO tiene mucha más experiencia en estas series de construcción de mundos a través de años no solo por "GoT", sino también por producir "Westworld" y "His Dark Materials", "el equipo puede hacer una serie de alta calidad de la manera más eficaz y eficiente posible".

El gasto de estas grandes producciones esta bajo la lupa, ayer The Wall Street Journal informó que fuentes cercanas a la producción dicen que Netflix desembolsó 30 millones de dólares por cada episodio de "Stranger Things 4", que se lanzará en dos lotes en mayo y julio.

¿De qué trata "House of the Dragon"?

Ambientada dos siglos antes de los eventos de “Game of Thrones”, la serie precuela de diez episodios “House of the Dragon” describirá cómo la Casa Targaryen cayó en una amarga y brutal guerra civil conocida como la Danza de los Dragones, presagiando la principio del fin de la familia gobernante de Poniente.

House Of The Dragon _ Teaser Oficial _ HBO Latinoamérica.mp4 HBO Max

La serie fue creada por el autor George RR Martin y Ryan J. Condal ("Colony"), basada en la novela de Martin "Fire & Blood". Condal y el director Miguel Sapochnik son productores ejecutivos y co-showrunners de la serie; Martin y Vince Gerardis también son productores ejecutivos junto a Sara Hess, Jocelyn Diaz, Ron Schmidt, Clare Kilner, Geeta V. Patel y Greg Yaitanes.

Al igual que la serie original, "House of the Dragon" cuenta con un elenco extenso, con un grupo central más pequeño de personajes que incluyen a Paddy Considine (como el rey Viserys I), Emmy D'Arcy (como la princesa Rhaenrya, la primera hija de Viserys y su heredera). aparente), Matt Smith (como el Príncipe Daemon, el hermano menor de Viserys), Rhys Ifans (como Ser Otto Hightower, la Mano del Rey), Olivia Cooke (como Lady Alicent Hightower, la hija de Otto) y Fabien Frankel (como Ser Criston Cole , un caballero con ojos para Rhaenrya).

El programa también contará con Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Ryan Corr, Jefferson Hall, David Horovitch, Graham McTavish, Matthew Needham, Bill Paterson y Gavin Spokes.