HBO Max cambia el enfoque de su serie basada en Green Lantern

Finn Wittrock y Jeremy Irvine habían sido previamente elegidos como Gardner y Scott, respectivamente.

Según los informes revelados en The Hollywood Reporter, John Stewart estaba originalmente fuera de la mesa para el proyecto de Green Lantern Corps. No obstante, recientemente se tomó la decisión de cambiar el enfoque. El principal motivo ha sido el adiós del guionista, pero también la partida del presidente de DC Films, Walter Hamada. Cabe destacar que el cambio no ha estado influenciado por el último anuncio de Warner Bros. Discovery. Es decir, la llegada de James Gunn y Peter Safran no ha tenido nada que ver. Tanto Gunn como Safran no asumirán sus funciones hasta el próximo 1 de noviembre.

Escrita por Greg Berlanti, Marc Guggenheim y Grahame-Smith, la premisa original de la serie adaptaba la propiedad clásica de DC a través de una historia que abarca décadas y galaxias, comenzando en la Tierra en 1941 con el primer Linterna Verde, el agente secretamente gay del FBI Alan Scott (Irvine), y 1984, con el arrogante macho alfa Guy Gardner (Wittrock) y la medio alienígena Bree Jarta.