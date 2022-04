HBO Max prepara dos series basadas en las películas de Sherlock Holmes protagonizadas por Robert Downey Jr.

Downey Jr. y Susan Downey serán los productores ejecutivos de los programas junto con Amanda Burrell del Team Downey. Lionel Wigram de Wigram Productions también será productor ejecutivo, con la producción de Warner Bros. Television.

Los Downey hablaron por primera vez la creación de programas derivados de "Sherlock Holmes" en 2020, aunque no han salido a la luz detalles sobre los personajes en los que se centrarían los proyectos.

“Sherlock Holmes” demostró ser un gran éxito para Warner Bros., con la película recaudando más de u$s524 millones en todo el mundo contra un presupuesto reportado de u$s90 millones. Su continuación "Juego de sombras" recaudó más de u$s543 millones en todo el mundo dos años después. Originalmente, la tercera película estaba destinada a estrenarse en diciembre de 2020, antes de que se retrasara hasta el 22 de diciembre de 2021. Con esa fecha ahora yendo y viniendo, la tercera película no tiene fecha de estreno y actualmente no está en producción.

HBO Max ha estado creando una lista de programas que se relacionan con las franquicias de películas de WB desde hace algún tiempo. Más recientemente, se informó que la plataforma está trabajando en una serie de precuelas de "It" actualmente titulada "Bienvenido a Derry". Luego, Colin Farrell está listo para repetir el papel de The Penguin de "The Batman" en una serie limitada para el transmisor, aunque una serie planificada sobre Gotham PD (y Arkham Asylum) se ha estancado en el desarrollo. También hay una serie sobre la Bene Gesserit de "Dune" en proceso, entre varios otros proyectos basados en películas.