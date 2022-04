Johnny Depp testificó en el juicio contra su exesposa Amber Heard: "Mi único objetivo es la verdad"

“Fue un shock total, simplemente no tenía que ir en esa dirección, ya que nunca sucedió nada de eso”, dijo Depp al juzgado del condado de Fairfax con voz entrecortada y un grado no pequeño de afectación. “Hubo discusiones y cosas de esa naturaleza, pero nunca llegué al punto de golpear a la Sra. Heard de ninguna manera, ni he golpeado a nadie en mi vida”, agregó.

“Sentí que era mi responsabilidad defenderme no solo por mí mismo en ese caso, sino también por mis hijos”, testificó Depp, hablando muy deliberadamente en el estrado de los testigos. “Pensé que era diabólico que mis hijos tuvieran que ir a la escuela y que sus amigos o personas de la escuela se les acercaran con la infame portada de la revista People con la Sra. Heard con un moretón oscuro en la cara”.

Depp dijo que las acusaciones en su contra eran "bastante atroces e inquietantes" y "no se basan en ningún tipo de verdad".

“Es muy extraño cuando un día eres Cenicienta y en 0,6 segundos eres Quasimodo”, dijo.

Durante su testimonio Depp se lanzó a una vívida descripción de su propia infancia y la agitación y la violencia que experimentó al crecer. Esa historia ha sido un elemento vital de la estrategia del equipo legal de Depp incluso antes de que comenzara el juicio la semana pasada.

También habló sobre el comienzo de su relación con Heard y dijo que "era como si ella fuera demasiado buena para ser verdad".

“Ella estuvo atenta. Ella era cariñosa. Ella era inteligente. Ella fue amable. Ella era graciosa. Ella fue comprensiva”, dijo. Agregó que compartían un interés común por la música blues y que Heard a menudo se quitaba las botas cuando regresaba a casa. Pero dentro de un año y medio, dijo, “era como si se hubiera convertido casi en otra persona”.

Al observar a su ex esposo litigante testificar, Heard se sentó cerca en la sala del tribunal como lo ha hecho todos los días desde que comenzó el juicio tan demorado el 11 de abril.

La estrella de Aquaman está programada para subir al estrado ella misma más adelante en el proceso. Tanto Depp como Heard testificaron en el juicio por difamación de finales de 2020 en el Reino Unido en el que el actor se movió sin éxito para refutar la afirmación del tabloide The Sun de que Depp es un "golpeador de esposas". Si bien no se permite oficialmente que se haga una gran referencia a este juicio en los Estados Unidos, el asunto británico se cierne sobre los procedimientos de Virginia, al menos en el tribunal de la opinión pública.

Depp estará en el estrado mañana para el contrainterrogatorio. El juicio está programado para durar cinco semanas. Sin embargo, presionará el botón de pausa del 9 al 12 de mayo ya que el juez Penney S. Azcarate tiene un compromiso de conferencia programado previamente.

Otros grandes nombres programados para testificar durante el juicio incluyen a James Franco, la estrella de los Vengadores, Paul Bettany y Elon Musk.

El enfrentamiento judicial ya duro y a menudo explícito entre Depp y Heard, quienes se divorciaron en 2016 en medio de órdenes de restricción, comenzó cuando el actor demandó a su coprotagonista de Rum Diary en marzo de 2019 en Virginia por un artículo de opinión del Washington Post de finales de 2018 sobre el abuso doméstico y las consecuencias potenciales para las víctimas. El artículo escrito por Heard en realidad nunca mencionó a Depp por su nombre, pero en su presentación posterior, el actor declaró que la pieza le costó papeles lucrativos y "devastó" su carrera.

Desde entonces, mientras los dos se han involucrado en una dura batalla legal, Heard ha intentado repetidamente y sin éxito que el caso sea desestimado o trasladado a California. De no ser así, contrademandó a su exmarido por 100 millones de dólares en el verano de 2020.

Además del asunto directo en cuestión, Depp está tratando de reenfocar la impresión convencional que se ha generado sobre su comportamiento. Esa impresión se había solidificado en la mente de muchos por su derrota en el Reino Unido en noviembre de 2020 en una acción por difamación contra el tabloide The Sun de Rupert Murdoch. Depp no ha tenido éxito en los esfuerzos de apelación en ese caso condenatorio al otro lado del Atlántico.

Con Depp y Heard en la sala del tribunal ayer el jurado escuchó más testimonios en video del Dr. David Kipper, quien fue contratado en 2014 para tratar a Depp por una adicción a los opioides.

Kipper dijo que nunca vio a Depp abusar de Heard ni que Heard atacara físicamente a Depp. También se desempeñaba como internista de Depp y dijo que determinó que Depp estaba experimentando un desequilibrio de dopamina y le diagnosticó trastorno bipolar, trastorno crónico por abuso de sustancias, TDAH, depresión, insomnio y reflujo crónico. El testimonio también contó con intercambios de mensajes de texto muy cargados entre Depp y Kipper, donde el actor habló de su "monstruo" y otras declaraciones agresivas sobre Heard y su relación.

Como lo hizo el 14 de abril, Kipper, quien todavía cuenta a Depp como un paciente, contó más detalles de las secuelas de un incidente de marzo de 2015 en Australia en el que se cortó la punta del dedo de Depp. Debbie Lloyd, la enfermera privada de Depp que trabajó con Kipper, testificó que llegó a la casa de alquiler de Depp-Heard para encontrarla “ hecha un desastre”.

“Recuerdo que había algo escrito en la pared y recuerdo un televisor destrozado”, dijo. Pero reconoció haber escuchado relatos contradictorios sobre cómo Depp se cortó el dedo. “Escuché que Amber le arrojó una botella de vodka, escuché que él la golpeó con un teléfono”, dijo.

En notas, Lloyd también le contó a la corte sobre una visita a la casa de Depp en 2014, donde el actor “se sentó con los nudillos ensangrentados” después de supuestamente golpear una pizarra con frustración. Las notas de la enfermera también indicaron que en una visita al set en octubre de 2014, Depp fue "verbalmente agresivo con otra persona en el set, por lo que no hay razón aparente".

Lloyd le dijo a la corte a través de un video el lunes que creía que las discusiones de Depp y Heard durante su matrimonio eran un "desencadenante emocional para él".