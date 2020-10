La antillana Jamaica Kincaid, líder de los favoritos al Nobel de Letras

El escándalo sexual y de tráfico de influencias que azotó al comité encargado de discernir el Nobel literario provocó que, en 2018, no se otorgara el premio, sumado a la renuncia de los miembros comprometidos. Así, el año pasado hubo dos ganadores, la polaca Olga Tokarczuk y el austriaco Peter Handke, cuyos premios correspondían respectivamente a 2018 y 2019. Pero esto no representó el fin de los dolores de cabeza, ya que la Academia los tuvo por otra razón: el Nobel a Handke, conocido por su apoyo proserbio durante la Guerra de los Balcanes, provocó varios mensajes de repudio en el mundo intelectual. Esa dura confrontación había sido precedida, en 2016, por otra más liviana, si se quiere: la concesión del premio al cantautor Bob Dylan, quien para muchos no era digno de ese honor.