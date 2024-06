La justicia condenó a José Alperovich a 16 años de prisión por el abuso de su sobrina

Pasado el mediodía de la jornada del martes, Alperovich decidió no hablar en la sala del tribunal, a la espera de su sentencia: "No voy a hacer uso de la palabra señor juez” , dijo puntualmente.

José Alperovich condenado a prisión: la cronología del caso

El primer hecho fue el 14 de diciembre de 2017, cuando la denunciante y Alperovich por primera vez se trasladan a Buenos Aires y terminada esa jornada, ambos van al departamento del ex gobernador en el barrio porteño de Puerto Madero.

Según relató la querella, Alperovich le ordenó a un colaborador hospedarse en otro departamento que él tenía lindante al que estaban él y la víctima.

Luego de la cena -relató la querella- el ex gobernador empezó a manosear a la víctima por las partes íntimas de su cuerpo, la besó y luego que ella le dijo que "no quería". Mientras la abogada seguía describiendo lo que calificó como un "ataque", Alperovich se tomaba su rostro con las manos y lloraba.

La víctima "creyó que había zafado" pero el 27 de diciembre de 2017 otra vez en un viaje a Buenos Aires y en el mismo departamento se repitió otra situación.

La volvió a manosear en sus partes íntimas ella estaba "horrorizada y no podía actuar". "Ella se encerró en el baño, se duchó y se acostó muy angustiada", relató la abogada sobre ese segundo episodio.

Luego sucedieron otros tres hechos, el 9, 10 y 12 de febrero del 2018 y en trasladado en vehículos en el que Alperovich iba junto a ella y acompañados por algún chofer.

En marzo de 2018 ocurrieron dos hechos en distintos domicilios de Tucumán. Uno de ellos el 9 de ese mes cuando Alperovich se bajó los pantalones y la violó luego de haberla manoseado, y el otro el 12: "Me volvió a violar" citó la abogada las palabras de la víctima.

Los otros dos hechos sucedieron también en marzo y hasta "le provocó lesiones en sus zonas genitales". "Era un avasallamiento demoledor e inesperado, no estaba para eso, no se me ocurrió verlo a José con otros ojos, no tenía que salir mal y salió todo mal", recordó la abogada las palabras de la víctima.

Luego de los hechos, la víctima acudió primero a la entidad "Mujeres por mujeres", donde no le tomaron la denuncia porque le dijeron "que generalmente la víctima termina arreglando con el agresor" y luego al "Observatorio de mujeres", un organismo de gobierno que atiende las denuncias del tipo.

Fue en ese último lugar donde le "advirtieron" que era riesgoso denunciar a Alperovich y ahí es cuando ella acudió a una psicóloga que le recomendó "negociar" con el acusado: "Se le acercaron personas cercanas a Alperovich donde le ofrecieron dinero para frenar la denuncia".

El 22 de noviembre de 2019 terminó presentando la denuncia penal y "lo primero que hizo Alperovich" fue exponerla.