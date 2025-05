La película secuela de "El diablo viste a la moda" confirmó su fecha de estreno

Aunque el año pasado se informó del regreso de Meryl Streep y Emily Blunt, no se ha confirmado oficialmente a ningún miembro del reparto. Stanley Tucci, quien protagonizó la película original de El diablo viste a la moda, declaró recientemente al portal Variety: "Sé que están trabajando en ello. Si se concreta, me alegraría mucho, pero no puedo darte ninguna información. Si no, iré a la cárcel de actores o algo así. [La película original] fue una de las mejores experiencias de mi vida".