Cannes: las favoritas a ganar la Palma de Oro

Las revistas especializadas (Variety, Screen, Hollywood Reporter, Le Film Francais), de circulación diaria y gratuita durante la semana que dura el Mercado, raramente consiguen y publican datos económicos de alguna venta en América Latina. Esa información es más una excepción que la regla y hasta el presente la más conocida refiere al film “Mátate, amor”, que se sabe ha sido adquirido por la plataforma Mubi en alrededor de 20 millones de euros.

“Die, my Love”, tal su título original, es uno de los muy contados films con presencia argentina este año en Cannes, y que se limita al hecho de que la autora del libro en que se basa es Ariana Harwicz, residente en Francia. Carlos Harwicz, su padre, es un importante distribuidor independiente en la Argentina y se puede comprender y compartir el orgullo de que el film esté en la Competencia Oficial Internacional.

Las chances de que se lleve uno de los trofeos mayores son exiguas, pese a contar con Lynne Ramsay (“Ratcatcher”, “We Need to Talk With Kevin”), una realizadora escocesa prestigiosa y con un grupo de actores relevantes, Jennifer Lawrence, Robert Pattinson, Sissy Spacek en pequeño papel, y Nick Nolte. La crítica, sobre todo francesa, le ha sido adversa, pero su adquisición por parte de Mubi, más el atractivo de su reparto y la trama pueden asegurarle cierto éxito comercial.

Retornando al Marché, y en particular a la Competencia oficial internacional, llama la atención la concentración en algunos agentes de venta. De los 22 films en competición, dos compañías tienen, cada una, cinco títulos, algo bastante inusual. Son ellas MK2 (Marin Karmitz) y Goodfellas (ex Wild Bunch). En los útlimo cuarenta años no se recuerda una situación de concentración similar.

Para quienes conocen a fondo el mercado les resulta extraño que firmas prestigiosas como Pathé. Flms du Losange, Playtime y Pyramide tengan un único film en competición, y solo la empresa Charade dos, pero muy lejos de las dos inicialmente nombradas.

Al inicio de la mayoría de las películas, el espectador descubre que a menudo han participado más de cinco y a veces hasta diez coproductores. Tal el caso de ARTE (franco-alemana), Studio Canal, BBC, NEON y A24 (dos nuevas majors norteamericanas).

Las favoritas para ganar la Palma de Oro

Un tema siempre espinoso consiste en pronosticar cuáles son las candidatas a la Palma de Oro este año.

De las cuatro francesas en competición, hay una que emerge con chances. Se trata de “Nouvelle Vague”, aunque su director es el norteamericano Richard Linklater. Se trata de una bella reconstrucción de la filmación de “Sin aliento”, primer film de Jean Luc Godard. De las cuatro norteamericanas, ni “Eddington” (Ari Aster) ni “The Phoenician Scheme” del habitué Wes Anderson tiene méritos que justifiquen una Palma de oro (aunque Anderson no debe ser descartado).

Otros dos países tienen más de un film en competición oficial y en ambos se ven chances: las dos de España (“Romería” y “Sirat”) y de las dos iraníes, la de Jafar Panahi (“Un simple accident”) tiene muchos méritos.

Completando el amplio listado de candidatas se agregan: “Sound of Falling” (alemana), otra francesa (“La petite dernière”), “Two Prosecutors” (del ucraniano Loznitsa), “O Agente secreto” (del brasileño Kleber Mendonça filho), y last but not least, “Sentimental value” (noruega, de Joachim Trier). No se ha visto aún la de los hermanos Dardenne (“Jeunes meres”) ni la china “Resurrección”.