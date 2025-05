El dólar oficial rebota, pero se dirige a cerrar la semana con una leve baja

Como la cotización del oficial se mantuvo entre las bandas de flotación, el BCRA no intervino en el mercado de cambios. No obstante, las reservas brutas internacionales sumaron su séptima caída consecutiva. En ese lapso, las arcas de la autoridad monetaria se deterioraron en u$s554 millones, hasta los u$s38.096 millones.

Las repercusiones del anuncio de Caputo en el mercado

El equipo económico, liderado por el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció el "Plan de reparación histórica de los ahorros de los argentinos", donde modificaron los reportes que tienen que realizar las personas humanas a ARCA. De esta manera, los ciudadanos podrán depositar sus ahorros en la moneda extranjera sin justificar su origen y sin límites a la cantidad de dólares que puedan formalizarse.

Las medidas no son un nuevo blanqueo sino "un cambio de régimen", según precisó el Gobierno, al mismo tiempo que aseguraron que estas modificaciones buscan poner en marcha la "remonetización" de la economía argentina.

"Si bien no parece ser el objetivo principal del anuncio, en un contexto donde el Banco Central no está realizando compras de dólares en el centro de la banda cambiaria, una mayor captación de depósitos en moneda extranjera podría contribuir positivamente a las reservas netas, ya sea por el incremento directo de los saldos bancarios o por la posibilidad de utilizar esos fondos como respaldo para eventuales colocaciones de deuda", analizó Balanz Research.

Por su parte, Gustavo Quintana de PR Operadores de Cambio destacó que "el flujo de ingresos proveniente del sector agroexportador y de otros sectores se intensificó y forzó la caída más importante para un día de operaciones en esta semana, solo comparable a la experimentada el 8 de mayo".

"Los mercados de futuros reaccionaron a la caída acompañando con bajas en todas las posiciones, un dato que puede estar reflejando menores expectativas de subas del dólar en el corto plazo. Las medidas anunciadas en la fecha pueden contribuir a desalentar la dolarización de tenencias en un escenario que se espera exhiba escasa tensión sobre el mercado de cambios", añadió.

El FMI respaldó las medidas del Gobierno

El FMI avaló las medidas del Gobierno para promover el uso de dólares “bajo el colchón” y recordó que deben cumplir con las normas internaciones de lavado de activos.

“Estamos siguiendo de cerca los acontecimientos en este tema y, por supuesto, el equipo estará listo para brindar una evaluación a su debido tiempo”, aseguró Julie Kozack ante la pregunta de Ámbito en una conferencia de prensa en Washington.

Las medidas del Gobierno para fomentar el uso de "dólares del colchón"

Luego de varias semanas de expectativa, el gobierno confirmó las medidas que buscarán reactivar el uso de "dólares del colchón"- ahorros no declarados de los argentinos - para "remonetizar" la economía argentina.

Una por una, las medidas: