Donald P. Bellisario es uno de los productores y guionistas que marcaron la historia de la televisión estadounidense. Responsable de ficciones como "Magnum, P.I." , "Quantum Leap" y "JAG" , construyó una carrera de más de cinco décadas y desarrolló uno de los universos policiales más rentables de la industria del entretenimiento .

Aunque se alejó de la producción diaria de "NCIS" hace 20 años, el éxito de la ficción le permitió mantener una importante fuente de ingresos. Ahora, el productor decidió desprenderse de su participación económica en la serie con una operación que trascendió en los últimos días.

Donald Bellisario vendió su participación en los beneficios de "NCIS" por u$s400 millones . El productor, que cumplió 91 años en agosto de 2026, decidió cambiar los ingresos que recibía periódicamente por un pago único. De esta manera, renunció a los futuros beneficios económicos correspondientes a los derechos incluidos en el acuerdo.

El productor estuvo detrás de algunas de las ficciones más reconocidas de Hollywood.

Para el comprador, la operación supone acceder a una fuente de ingresos respaldada por un amplio catálogo de episodios , acuerdos de distribución internacional y contratos con plataformas de streaming. Incluso si la ficción original deja de producir nuevos capítulos, las retransmisiones y las licencias de distribución podrían seguir como fuentes de facturación durante varios años.

El patrimonio neto de Bellisario está estimado en u$s500 millones . Su fortuna incluye los ingresos acumulados durante su trayectoria televisiva y distintas inversiones inmobiliarias, especialmente en Montecito, California.

Parte de su fortuna también tuvo un destino filantrópico. En 2017, Bellisario y su esposa, Vivienne, anunciaron una donación de u$s30 millones a la Universidad Estatal de Pensilvania, cuya facultad de comunicaciones adoptó posteriormente el nombre del productor.

Los acuerdos comerciales permiten que las series generen ingresos más allá de su producción original. Gentileza - CBS Studios/Paramount Global

Más de US$ 25 millones al año por una ficción que abandonó en 2007

Bellisario percibía más de u$s25 millones anuales gracias a su participación en los beneficios de "NCIS". El productor creó la ficción junto a Don McGill y estuvo al frente de sus primeras cuatro temporadas. Sin embargo, en 2007, CBS decidió apartarlo de la dirección cotidiana del programa tras una serie de desacuerdos laborales con Mark Harmon, protagonista de la producción.

Las diferencias se debían a las extensas jornadas de rodaje, los retrasos en la entrega de guiones y el estilo de trabajo del productor. Pese a su salida, Bellisario conservó los derechos económicos que había negociado en su contrato original. El acuerdo le permitía recibir parte de los beneficios comerciales de la producción, independientemente de su participación en los nuevos episodios.

En 2011, el productor demandó a CBS por considerar que su contrato original también le otorgaba derechos sobre el desarrollo y los beneficios de las series derivadas, entre ellas "NCIS: Los Ángeles". El conflicto terminó en enero de 2013 con un acuerdo confidencial.

"NCIS" se convirtió en una de las franquicias policiales más exitosas de la televisión. Gentileza - CBS Studios/Paramount Global

De spin-off de JAG a una franquicia de US$ 10.000 millones y 24 temporadas

La franquicia "NCIS" generó u$s10.000 millones en ingresos desde su creación, según una carta a los inversores que Paramount publicó el 9 de noviembre de 2026. El origen de la producción se remonta a septiembre de 1995, cuando Bellisario estrenó "JAG", un drama militar y judicial que permaneció al aire durante diez temporadas y acumuló 227 episodios.

En abril de 2003, dos capítulos de aquella ficción introdujeron al investigador federal Leroy Jethro Gibbs, interpretado por Mark Harmon. La propuesta convenció a CBS, que estrenó "NCIS" como una serie independiente el 23 de septiembre de ese mismo año.

Aunque sus primeros resultados de audiencia fueron modestos, durante su séptima temporada se convirtió en el drama de ficción más visto de la televisión estadounidense. En 2026, la producción original alcanzó su temporada número 24 y superó los 500 episodios emitidos. Además, su éxito comercial dio origen a siete producciones derivadas:

"NCIS: Los Ángeles" (2009)

"NCIS: Nueva Orleans" (2014)

"NCIS: Hawái" (2021)

"NCIS: Sydney" (2023)

"NCIS: Origins" (2024)

"NCIS: Tony & Ziva" (2025)

"NCIS: Nueva York" (2026)

En conjunto, las ocho producciones acumularon 56 temporadas y 1.141 episodios. El éxito de la franquicia también permitió que sus protagonistas negociaran contratos millonarios. En su mejor momento, Mark Harmon recibió u$s525.000 por episodio, mientras que LL Cool J habría llegado a cobrar u$s350.000 por capítulo de "NCIS: Los Ángeles".