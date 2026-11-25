Jensen Huang y el escándalo de espionaje de Nvidia llegan a "South Park" + Agregar ámbito en









La serie animada viene de una temporada ganadora del Emmy el año pasado, que también estableció récords de audiencia para el programa.

El nuevo episodio de la serie se estrena hoy.

Las acusaciones de espionaje que rodean al director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, y la reciente serie de interrupciones de software y ciberataques en Estados Unidos parecen ser los próximos objetivos culturales que se ridiculizarán en South Park (rebautizado como "South América" para la temporada actual).

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El episodio del miércoles se titula "Finales en la ciudad". La descripción oficial dice: "Cuando misteriosos apagones azotan South América, los habitantes temen ciberataques chinos. Los chicos deberán descubrir qué está sucediendo realmente".

En un breve avance del episodio, un lugareño declara: "Hay un espía chino en este pueblo". En otra escena, Tuong Lu Kim, también conocido como el "Chico del Wok de la Ciudad", anuncia la gran inauguración de su nuevo salón de masajes llamado City Massage.

El nuevo episodio se estrenará en Comedy Central a las 10 pm ET y estará disponible en streaming el jueves en Paramount+.

El presente de South Park y sus críticas a Donald Trump South Park viene de una temporada ganadora del Emmy el año pasado, que también estableció récords de audiencia para el programa. La serie ha aparecido en el Top 10 de streaming de Nielsen esta temporada, pero ha bajado un poco respecto a los máximos del año pasado, cuando se centró en una serie de ataques de actualidad contra la administración Trump. La serie cambió su nombre a South América para burlarse de la tendencia del presidente Trump a intentar cambiar el nombre de accidentes geográficos.

South Park se ha burlado con frecuencia del presidente y de su Gobierno, criticando sus decisiones políticas desde que asumió el cargo en 2017 y retratando al personaje de Trump como un acosador susceptible que amenaza con imponer aranceles o demandar a cualquiera que se le enfrente. La serie animada, que narra la vida a cuatro estudiantes de primaria malhablados en un pueblo montañoso ficticio de Colorado, se estrenó en Comedy Central el 13 de agosto de 1997. La serie ha ganado seis veces el premio Emmy al mejor programa de animación y acumula 21 nominaciones, según la Academia de Televisión.

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