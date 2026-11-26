Perry falleció el 28 de octubre de 2023 en Los Ángeles, a los 54 años. En diciembre de ese mismo año, se reveló que el actor de cine y televisión murió por los efectos agudos de la ketamina.

La placa en la lápida del actor Matthew Perry fue actualizada y ya no tiene ninguna referencia a la serie Friends .

Perry fue encontrado inconsciente en un jacuzzi en su casa de Los Ángeles el 28 de octubre de 2023. Posteriormente fue declarado muerto, y su muerte se atribuyó a los efectos agudos de la ketamina , aunque también se mencionaron el ahogamiento y la enfermedad de las arterias coronarias como otros factores.

Según informó el portal Entertainment Weekly, en enero se colocó una nueva lápida en la tumba de Perry que decía: “Matthew Langford Perry. 19 de agosto de 1969 – 28 de octubre de 2023. Muy querido – Amigo (Friend) –”.

Sin embargo, recientemente se ha sustituido esa placa. La nueva lápida aún muestra el nombre completo de Perry, pero ahora dice: "Descansa en paz. Te amamos con todo nuestro corazón".

A principios de este año, Kenneth Iwamasa , asistente personal de Perry, fue condenado a tres años y cinco meses de cárcel tras ser declarado culpable de inyectarle ketamina a la estrella de Friends, después de haber colaborado con dos médicos para conseguir 50.000 dólares (38.000 libras esterlinas) de la droga en las semanas previas a su muerte.

Jasveen Sangha, la narcotraficante también conocida como la "Reina de la Ketamina", fue sentenciada a 15 años de prisión por suministrar las drogas que Perry consumió antes de su muerte, mientras que el consejero de rehabilitación Erik Fleming, el Dr. Salvador Plasencia y el Dr. Mark Chavez también fueron declarados culpables de suministrar ketamina a Perry .

El documental sobre Matthew Perry en Netflix

El mes pasado se estrenó en Netflix un documental de tres partes sobre Matthew Perry, calificado de "desgarrador". El documental combina fotografías y videos familiares inéditos con testimonios de su hermana Mia Perry Bowick, amigos de toda la vida, exnovias y compañeros de trabajo a lo largo de su carrera. Se contactó a los cinco compañeros de reparto de Perry en Friends para que participaran, pero consideraron que era demasiado pronto, aunque aparecen en material de archivo.

Perry fue un actor muy querido, conocido principalmente por interpretar a Chandler Bing en la serie Friends de NBC , formando parte del elenco principal de seis actores, junto a Courteney Cox, Jennifer Aniston, David Schwimmer, Matt LeBlanc y Lisa Kudrow. También fue conocido por trabajar junto a Salma Hayek en la comedia romántica Fools Rush In (1997), así como por sus papeles en The Whole Nine Yards, Almost Heroes y Three to Tango.