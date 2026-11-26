La Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina llevó a cabo la entrega de los tradicionales Premios Cóndor de Plata a la producción audiovisual de 2025. La ceremonia tuvo lugar en la Sala La Argentina, reuniendo a realizadores, intérpretes, técnicos y periodistas para homenajear las obras más destacadas del año tanto en la pantalla grande como en el streaming.
Premios Cóndor de Plata: lista completa de ganadores a lo mejor del cine y las series nacionales
Entre las personalidades que asistieron a la velada destacaron figuras de primera línea como Natalia Oreiro, Ricardo Mollo, Esteban Lamothe, Débora Nishimoto, Malena Pichot, Luis Machín y Ariel Staltari.
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Entre las personalidades que asistieron a la velada destacaron figuras de primera línea como Natalia Oreiro, Ricardo Mollo, Esteban Lamothe, Débora Nishimoto, Malena Pichot, Luis Machín y Ariel Staltari.
En las categorías cinematográficas, la película Belén, dirigida por Dolores Fonzi, se coronó con el premio principal a la Mejor Película de Ficción. Además del galardón máximo, la obra sumó distinciones clave en guion adaptado, música original, actriz de reparto y el reconocimiento a Camila Plaate como revelación femenina.
Por su parte, la producción Gatillero emergió como otra de las grandes triunfadoras en cine, alzándose con los Cóndor de Plata a Mejor Dirección para Cristian Tapia Marchiori, Mejor Actor Protagonista para Sergio Podeley, y los reconocimientos en los rubros técnicos de fotografía, montaje y sonido.
El premio a la Mejor Actriz Protagonista de cine fue otorgado a Natalia Oreiro por sus destacadas interpretaciones en La noche sin mí y La mujer de la fila. En el rubro de actor de reparto, la Asociación dispuso un reconocimiento compartido entre Sergio Prina (distinguido por sus roles en Belén y Muña muña) y Luis Machín (por su labor en Belén). En la categoría documental, El príncipe de Nanawa, dirigida por Clarisa Navas, obtuvo el Cóndor de Plata a la Mejor Película Documental.
Ganadores de los Premios Cóndor de Plata
- Mejor Película de Ficción: Belén (Dir. Dolores Fonzi). Ganadora principal en cine; sumó guion adaptado, música, actriz de reparto y revelación femenina.
- Mejor Serie de Drama: El Eternauta (Creada por Bruno Stagnaro). Serie dramática; obtuvo dirección, guion adaptado, actor de reparto y efectos visuales.
- Mejor Miniserie: Menem. Distinguida como miniserie del año; incluyó premio de maquillaje y caracterización.
- Mejor Serie de Comedia: Viudas negras, putas y chorras. Galardonada en comedia; estatuillas para Malena Pichot y actriz protagónica para Pilar Gamboa.
- Mejor Película Documental: El príncipe de Nanawa (Dir. Clarisa Navas). Reconocimiento a la mejor producción documental cinematográfica.
- Mejor Dirección (Cine): Cristian Tapia Marchiori (Gatillero). Distinción a la realización cinematográfica; Gatillero ganó también en fotografía, montaje y sonido.
- Mejor Dirección (Series): Bruno Stagnaro (El Eternauta). Reconocimiento a la dirección general de la serie de drama.
- Mejor Actriz Protagonista (Cine): Natalia Oreiro (La noche sin mí y La mujer de la fila). Premio por su trabajo doble en las dos producciones cinematográficas.
- Mejor Actor Protagonista (Cine): Sergio Podeley (Gatillero)
- Mejor Actor Protagonista (Series): Ricardo Darín (El Eternauta) y Leonardo Sbaraglia (Menem y Las maldiciones). Premio compartido. La distinción a Sbaraglia fue recibida por su madre Roxana Randón.
- Mejor Actriz Protagonista (Series): Pilar Gamboa (Viudas negras, putas y chorras). Distinción a la actuación protagónica en serie de comedia.
- Mejor Actor de Reparto (Cine): Sergio Prina (Belén y Muña muña) y Luis Machín (Belén). Premio compartido a las interpretaciones secundarias en cine.
- Mejor Actor de Reparto (Series): César Troncoso (El Eternauta)
- Revelación Femenina (Cine): Camila Plaate (Belén). Premio a la revelación actoral en la película Belén.
- Revelación en Serie: Débora Nishimoto (Envidiosa - Temporada 2). Premio revelación por el personaje de Maia en la producción de Netflix.
- Efectos Visuales en Serie: Ezequiel Rossi, Pablo Accame e Ignacio Pol (El Eternauta).
- Maquillaje y Caracterización: Dolores "Loli" Giménez y Marcos Cáceres (Menem)
Homenajes a la Trayectoria y Distinciones a la Crítica Cinematográfica
Además de los premios a las producciones del año, la velada contó con emotivas distinciones honoríficas destinadas a destacar la labor continuada en favor del cine nacional:
Premio Leonardo Favio a la Trayectoria: Fue otorgado a Miguel Monforte, en reconocimiento a su valioso trabajo en la realización cinematográfica, la investigación, la docencia, la preservación y la exhibición de cine.
Premio María Luisa Bemberg a la Trayectoria: Se concedió a Paula Félix-Didier, historiadora y archivista cuya labor constante en la conservación, investigación y difusión del patrimonio audiovisual constituye un aporte fundamental para la memoria del cine argentino.
Premio Salvador Sammaritano a la Crítica de Cine: Distinguió el ejercicio periodístico y analítico de los profesionales Roger Koza y Luciano Monteagudo.