La realidad supera la ficción: McConaughey y Harrelson descubrieron que podrían ser hermanos

Matthew McConaughey y Woody Harrelson anunciaron en marzo que se reunirán en pantalla nuevamente después de “EDtv” y “True Detective” en una nueva comedia de Apple TV+ del creador David West Read. La serie de 10 episodios presentará a los actores como versiones ficticias de sí mismos mientras reúnen a sus familias bajo el mismo techo en un rancho de Texas. McConaughey anunció recientemente en el podcast "Let's Talk Off Camera" de Kelly Ripa que la serie se titula "Brother From Another Mother".