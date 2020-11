Las múltiples capacidades de quienes no la tuvieron fácil

Perdido entre las novedades de la semana apareció un título breve y valioso: “Capacidades”. No habla de discapacidades, sino de la habilidad con que mucha gente física y mentalmente desfavorecida se da maña para armar escobillones, hacer y ordenar bolsas, despejar clavos y hacer otras cuantas tareas con suma prolijidad, y también jugar al fútbol, disfrutar de la piscina, ayudar a quien está peor que uno, salir de paseo. Todo esto ocurre en Atiadim, un taller protegido y centro de día que funciona desde 1981 en la ciudad de Chivilcoy, con unos 60 operarios, y que con el tiempo también se convirtió en hogar para muchos de ellos. Es interesante que les digan operarios, y no de otra forma, es decir, que se ponga el acento en sus habilidades. Las dificultades ya las sabemos. También es interesante que, a diferencia de tantos films institucionales, en este documental no vemos ni escuchamos a ninguna autoridad, y apenas muy circunstancialmente alcanzamos a ver algún instructor en los talleres, la piscina, o el campeonato anual de fútbol. Autor, Gerardo Panero, que también ha hecho buenos documentales sobre el arquitecto Amancio Williams y su “casa del puente”, el arreglador Argentino Galván, la actriz y productora Camila Quiroga, pionera del cine criollo, el bandoneonista Osvaldo Montes, alias El Marinero Montes, y la obra que Julio Cortázar e Ignacio Tankel desarrollaron precisamente en Chivilcoy, allá por 1944.