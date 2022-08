"El Eternauta" llega a China con una inédita versión traducida al mandarín

"Yonghanger"

El eternauta chino se llamará "Yonghanger" y su lanzamiento será en octubre, en tanto se proyecta distribuirlo en las escuelas chinas, una historia que comenzó hace dos años, cuando un grupo de editores independientes lanzó la firma Lucidabooks, con la idea de difundir joyas de la literatura desconocidas en el gigante asiático.

A partir de un ensayo sobre historietas escrito por Fan Ye, conocido traductor de libros en español, descubrieron la existencia de una pieza que era presentada como la mayor aventura de ciencia ficción del hemisferio sur y el mejor cómic de la historia de la Argentina.

La fecha oficial del nacimiento de "El Eternauta" para lectores chinos fue el 8 de octubre de 2020, cuando el editor Zhao Lei cambió su antigua dirección de correo electrónico por yonghanger: "El trabajo de edición fue enorme porque tuvimos que diseñar, una por una, todas las imágenes y sus textos. Con casi 130.000 caracteres, la primera composición tipográfica nos llevó meses y cada ajuste posterior resultó muy engorroso", contó Zhao.

Lo que más les interesó fue la idea de mostrar una versión antagónica a la del superhéroe estadounidense, con gente común dispuesta a dar pelea desde sus lugares cotidianos para salvar al mundo. Se enamoraron del concepto que bien resume Oesterheld en el prólogo de la obra: "El héroe verdadero de ´El Eternauta´ es un héroe colectivo, un grupo humano? nunca el héroe individual".

"Cuando leí este cómic por primera vez - recordó Zhao - no solo me fascinó su emocionante trama, sino el mundo que crearon los autores. Y a medida que logré una comprensión más profunda del entorno político y social de Argentina en ese momento, me sorprendió aún más la metáfora implícita de la obra y su elogio al espíritu de justicia".

Otro de los aspectos que reivindicó el editor chino fue "la valentía y la lucha indomable de una generación ante la adversidad", en referencia a la persecución sufrida por Oesterheld y Solano López durante la dictadura cívico-militar argentina.

A Zhao le impresionó el párrafo en que el protagonista, Juan Salvo, habla de la posible desaparición de la población, "como si Oesterheld hubiera presagiado su propio destino", en manos de un grupo de tareas, hace 45 años.

"La razón por la cual trasciende las limitaciones de una historieta y se convierte en un clásico es porque transmite el poder espiritual de su creador y la memoria colectiva de toda la nación argentina. Y este poder es indestructible", concluyó.

Lanzamiento

El lanzamiento oficial de "El Eternauta" en China está previsto para octubre, con una tirada inicial de 6.000 ejemplares. La traducción estuvo a cargo de Xuan Le, una reconocida especialista en literatura hispánica que ya trabajó en obras de Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares, Gabriel García Márquez y Juan José Arreola, entre otros.

El proyecto editorial contó con el respaldo de la Embajada Argentina en China y existe un proyecto para distribuir la obra en las escuelas de ese país, adelantó a Télam el embajador Sabino Vaca Narvaja.

Sabino Vaca Narvaja Sabino Vaca Narvaja, embajador argentino en China.

"Me pone muy contento la publicación por primera vez en mandarín de una obra maravillosa, que es muy significativa para todos los argentinos. En estos tiempos en que necesitamos tanto la figura del héroe colectivo, nuestra intención es difundir en las escuelas chinas esta versión de ´El Eternauta´, para seguir reforzando los puentes culturales entre países", destacó Vaca Narvaja.

"Todavía -agregó el diplomático- mantengo pasajes de ´El Eternauta´ en mi cabeza. Yo salí de la Argentina a los dos años y regresé en el ´89 y en todos esos años que estuve afuera, a veces en situaciones de no escolaridad o de aislamiento por seguridad, ´El Eternauta´ siempre me acompañó".

El embajador argentino en China consideró que la posibilidad de difundir la obra de Oesterheld y Solano López en ese país "es una forma de mantener vivo el recuerdo de esos grandes militantes que desde su arte alimentaron la llama de la resistencia y el compromiso como acción transformadora y de la acción colectiva como el único camino para lograrla".

Considerado un clásico de la historieta universal, "El Eternauta" fue reeditado en varios idiomas y la plataforma Netflix llegó a anunciar la realización de una ambiciosa serie, cuyo comienzo se postergó por la pandemia.

El Eternauta.png

Aniversario

Para el editor argentino Guillermo Bravo, fundador de la librería Mil Gotas de Beijing, los lectores chinos pueden llegar a identificarse "con esa idea de lucha, resistencia y épica frente a la adversidad que se transmite ´El Eternauta´", además. "las historias de héroes extranjeros suelen ser atractivas en China y venden", destacó.

"El Eternauta" fue publicado por primera vez en 1957 en la revista Hora Cero, con guion de Oesterheld e ilustraciones de Solano López contando la historia de una invasión alienígena a la Tierra que acaba con la mayor parte de la población y motiva la resistencia de los ciudadanos de Buenos Aires.

Su protagonista, Juan Salvo, es el eternauta que viaja en el tiempo para reencontrar a su familia y termina al frente de una lucha que se muestra como metáfora de las formas de supervivencia que surgieron en la Argentina en tiempos de dictadura.