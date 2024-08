Lizy Tagliani anunció que va a ser mamá y dio detalles del proceso de adopción

Luego explicó que todavía no puede dar demasiados detalles, ya que debe cuidar la identidad del menor. “Hay una cosa que me dijo la jueza, que es muy hermosa, que me hizo entender mucho, ellos no buscan hijos para padres, ellos buscan una familia para niños . Entonces es un proceso muy largo, pero estamos muy contentos y emocionados”, aseguró.

Desde que comenzaron, con los trámites pasó un año: “Todavía no hay nada firme porque que quedan las audiencias judiciales y estamos con la vinculación”.

Qué había dicho Lizy Tagliani sobre su deseo de adoptar

Hace poco más de un año, Lizy habló de su deseo de agrandar la familia. La conductora dio una entrevista en la que reflexionó sobre el proceso de adopción y se refirió al tipo de mamá que quiere ser.

Al aire de Agarrate Catalina (La Once Diez), la humorista fue consultada sobre su deseo de adoptar. “Voy a ser la clase de madre que necesite la personita que venga a mi familia. No quiero ser una mamá ni por cambiar los pañales, ni por ir a un evento con mi hijo, ni por llevarlo al colegio. No son esas cosas las que me llevan a querer ser mamá. Tengo la necesidad de devolverle todo lo que la vida me dio a una persona que no tenga familia”, aseguró.

“O sea, el título no me molesta. Me gustaría compartir mi vida, transmitírsela y acompañar a alguien que realmente necesite una familia. No me viene el rollo por ser la mamá de la tapa de la revista”, expresó.

Consultada acerca de los tiempos de adopción, admitió que tuvo muchas dudas: “Si es muy rápido y no estoy preparada y si es muy lento y después no sale”. “Estoy como en esa contradicción, porque hay niños que lo necesitan ya, pero está bien que se demoren los tiempos porque si no se toman todos los recaudos debe ser muy frustrante para un niño que pasa por algo terrible como el abandono, caer en manos de alguien que no sea lo que se espera”, reflexionó.

Ante la pregunta de Catalina Dlugi sobre si su condición de mujer trans podría ayudarla o perjudicarla, Lizy contestó esperanzada: “Quiero confiar en que todo este trabajo de igualdad se vea reflejado en el ejercicio, que no sea solo la teoría. Quiero confiar en que puede ser monoparental, dos chicas, dos chicos, trans, un matrimonio... Espero que no nos quedemos solo en una ley o en un discurso políticamente correcto y que se vea en el ejercicio”.