Martín Fierro Latino 2025: la lista completa de ganadores

Las celebridades de la televisión y el streaming de la región se reunieron en el JW Marriott de Brickell de Miami para la celebración.

La versión "Latino" de los Martín Fierro tuvo una nueva edición.

El domingo por la noche se realizó una nueva entrega de los premios Martín Fierro, en este caso los "Latino". Las celebridades de la televisión y el streaming de la región se reunieron en el JW Marriott de Brickell de Miami para la celebración.

Durante la ceremonia, el conductor chileno Martín Cárcamo de quedó con el ansiado Martín Fierro Latino de Oro y cerró el evento que, gracias al sistema de postulaciones abiertas, incluyó 40 nominaciones de argentinos.

Todos los ganadores de los premios Martín Fierro Latino Actualidad e Interés General

Presidentes, más allá del poder - Canal 4 (URUGUAY)

La Clave con Alfredo Leuco - DNEWS (LATINOAMÉRICA) - GANADOR

Siéntese quien pueda - Univisión (USA)

Desayuno Americano - América TV (ARGENTINA)

LAM, Mandarina Contenidos, América (ARGENTINA) Talk Show

Desiguales - Univision (USA) - GANADOR

Carmen Gloria a tu servicio - TVN (CHILE)

Directo con Teuteló - América TeVe (USA) Mejor Presentador

Daniel Fuenzalida - TVN (CHILE)

Samir Saba - RTVD (REPUBLICA DOMINICANA)

Sergio Goycochea - DSPORTS (LATINOAMERICA) - GANADOR

Martin Cárcamo - Canal 13 (CHILE)

Sebastian Vignolo ESPN (ARGENTINA) Mejor Presentadora Maria Luisa Godoy - TVN (CHILE)

Priscila Vargas - Canal 13 (CHILE) - GANADORA

Pamela David - América (ARGENTINA)

Karina Vimonte - Vive TV (ARGENTINA) Columnista / Cronista Exteriores José María Del Pino - Canal 13 (CHILE)

Andrea Estévez - Univisión - (USA)

Jerónimo Mura - Telemundo (USA) - GANADOR

Oscar Pyzyk - Mega TV (USA) Reality Show Mundos Opuestos - Canal 13 (CHILE) - GANADOR

Esto es guerra - América Televisión (PERÚ)

La Isla - Telemundo (USA) Noticiero DNEWS al Día, con Darío Mizrahi - DNEWS (LATINOAMERICA) - GANADOR

Las Noticias Prime- Teleonce (PUERTO RICO)

La entrevista - EVTV Miami (USA)

América Noticias, 2da Edición – América TV (PARAGUAY) Labor Periodística Martín Campos Witzel - Canal 26 (ARGENTINA)

Melisa Zurita - TN, Telecinco, CNN (USA)

Mauro Szeta - América TV (ARGENTINA) - GANADOR Magazine El Medio Día - TVN (CHILE)

Directo con Teuteló - América TeVe (USA) - GANADOR

Tu día CANAL 13 (CHILE)

A la Tarde - América TV (ARGENTINA)

DDM, El diario de Mariana, Mandarina Contenidos, América TV (Argentina) Programa musical en TV y Plataformas Mi nombre es - TVN (CHILE)

Plim, Plim - El canal de Plim Plim (USA)

REALM26 - RealM26 Youtube (USA) - GANADOR Salud, Bienestar y Estilo de Vida en TV y Plataformas Celia Antonini - Divulgadora sobre salud Mental - A24 - América - Canal 9 (ARGENTINA)

ADN Buena Salud - América TV (ARGENTINA) - GANADOR

El Enemigo Invisible - Telemundo 44 (USA)

Drbeauty - Canal Net / Caras (ARGENTINA) - GANADOR

Charla y Matecito - Youtube (ARGENTINA)

Es lo que hay - Youtube – (PERÚ) Viajes y Turismo TV Todos Podemos Viajar - NETV (ARGENTINA)

Tenés que ir - Canal 9 (ARGENTINA) - GANADOR

El Clan, en busca de la Aventura - Canal 13 (CHILE) Producción Integral Cobertura Mundial de Clubes - DSPORTS – (LATINOAMÉRICA)

Hablemos por hablar - Vorterix (ARGENTINA)

Familia Narco - DNEWS – (LATINOAMÉRICA)

Secretos verdaderos - América TV (ARGENTINA) - GANADOR

La Casa del Kun Aguero (ESPN) Humor y Entretenimiento Ahora Caigo - TVN (CHILE) - GANADOR

El Toro loco TV Show - Mega TV (USA)

Cien Mexicanos Vip - Azteca UNO (MÉXICO) Mejor Conducción Radio AM/FM Diego Bas - Actualidad Radio (USA) - GANADOR

Carolina Resch - La Poderosa (USA)

Rodo Herrera - Radio Colonia (Argentina-Uruguay) Programa de Radio AM/FM Con sabor argentino - Actualidad Radio (USA)

Discorama - Radio con Vos (ARGENTINA)

Frecuencia Show - Radio Vox (ARGENTINA)

Florida al Dia - América Radio (USA) - GANADOR Influencer Gonzalo Gobich (USA)

Juan de Montreal (USA) - GANADOR

José Gonzalo Bulacio (USA)

Alexander Otaola (USA)

German Pinteño (ARGENTINA)

Brisa Florentín (ARGENTINA) Revelación Andrea Vanesa Aspromonte - SPROM YOUTUBE (ARGENTINA)

Alexia Ferro - Buscando a Messi (USA)

Manuel Cabrera - Con los amis Podcast (USA) - GANADOR

Maru Gandolfo - Chicas Guapas - Rosa Marchita (Argentina)

Antonella Fredianelli - TyC Sports Internacional (USA) Contenido de Actualidad en Plataformas El Arranque - Radio Zónica (ARGENTINA)

Inmigración TV - Youtube (USA)

Esteban Mirol - Youtube (ARGENTINA) - GANADOR Programa Deportivo en Televisión Modo Fútbol - Telemundo (USA)

Sportscenter - ESPN – (ARGENTINA) - GANADOR

Club Miami - TYC Sports Internacional (USA)

Fútbol Total - DSPORTS (LATINOAMÉRICA)

F90 - ESPN (ARGENTINA)

F12 - ESPN (ARGENTINA) Programa de Espectáculos en Televisión SQP, Sálvese quien pueda, Mandarina Contenidos, América (ARGENTINA)

Mi Mejor versión - Magazine TV (ARGENTINA)

Intrusos - América TV (ARGENTINA) - GANADOR Contenido de Investigación Periodística en Plataformas Fabio Ostroviecki - Youtube (ARGENTINA)

Héctor Rossi Trasnoche Paranormal - Youtube (ARGENTINA) - GANADOR

Esteban Mirol (ARGENTINA) Latinos por el Mundo Alexander Otaola - Cubanos por el mundo (USA) - GANADOR

Roxana Salerno (USA)

Lucas Hudak - Travel Luke (ARGENTINA)

Julio Oyhanarte - InmigracionTV (USA) - GANADOR

Ariel Leguiza - Gastrotur, Argentina por el mundo - Youtube (ESPAÑA) Presentador/a Viajes y Turismo TV y Plataformas Mirtha Edith Gómez “Mundo Visual” (ARGENTINA) - GANADOR

Cristhian Gassmann - Miamix Viajes y Turismo (USA)

Florencia Pereyra - Miami Riders (USA) Canal de Streaming Radio Zónica (ARGENTINA) - GANADOR

Las lenguas de Señas TV (PARAGUAY)

Con los amis Podcast (USA)

RealM26 (USA)

DGO STREAM (LATINOAMERICA) - GANADOR Documental en Plataformas Tiempo de Florecer - Stefani Gamboa TV (USA)

Cubanos por el Mundo - Alex Otaola Youtube (USA)

Área 51, estuve allí y esto fue lo que encontré - Jany González Youtube(USA)

Adolfo Cambiaso, el nombre del Polo - Disney + (USA) - GANADOR Programa Infantil en TV y Plataformas La granja de Zenón, Reino Infantil - Youtube - (USA)

Moster Buu Band - Youtube (ARGENTINA)

Plim Plim - El canal de Plim Plim - Youtube (USA) - GANADOR

Efecto N - “TVN” (CHILE) Contenido Argentino en Estados Unidos Club Miami - TYC Sports Internacional (MIAMI) - GANADOR

Sin Pistas - SIN PISTAS TV (USA)

Inmigración TV - Inmigración TV Youtube (USA)

El Show del Pastor y Juancito - Leo Miami Sports (USA) Contenido de Inteligencia Artificial en TV y Plataformas Ciencia, Innovación y tecnología (TV4.0 - Youtube ) (ARGENTINA)

Furor Studio - La Mary con Susana Giménez - (Telefe) (ARGENTINA) - GANADOR

IA para el Mundo - (StreamIA - Youtube) (ARGENTINA) Contenido Deportivo en Plataformas Transmisión Inter Miami - Deportes Radio 760 (USA)

Copa potrero (ESPN Argentina) - GANADOR

Mundial sobre Ruedas sobre ruedas DGO STREAM (LATINOAMERICA) Contenido de Espectáculos en Plataformas Visionshow - Instagram - Youtube (ARGENTINA) - GANADOR

All Acces - DGO STREAM (LATINOAMERICA)

Entre Maite y Mate con Maite Peñoñori - Youtube (USA)

Dann Creator - @danncreator - Instagram (USA)

