Finalizó sin éxito la búsqueda del joven argentino desaparecido en Chile

Se trata de Alejandro Cabrera Iturriaga, el joven de 17 años perdido en las aguas de dicha localidad trasandina. Autoridades locales confirmaron que la posibilidad de encontrar al menor con vida ya no era viable.

Los familiares del joven argentino fueron notificados del fin de búsqueda en Chile Foto: diario UNO

Las autoridades chilenas confirmaron que este lunes, al mediodía, finalizará el operativo especial de rescate desplegado durante siete días para intentar hallar a Alejandro Cabrera Iturriaga, el joven argentino de 17 años que desapareció en las aguas de La Serena. A partir de entonces, solo continuarán los patrullajes habituales en la zona, sin despliegues extraordinarios.

Mientras tanto, la familia del adolescente (originario de San Juan y radicado en Chile) realizó un emotivo encuentro en la playa donde se lo vio por última vez. Allí, padres, hermanos, amigos y vecinos encendieron velas, colocaron fotos y arrojaron flores al mar en un gesto de despedida.

Los familiares del joven argentino fueron informados de cada accionar El capitán de Puerto de Coquimbo, Daniel Sarzosa, señaló que los familiares fueron informados de cada etapa del operativo y que comprenden la complejidad del caso.

También remarcaron que, pese al enorme esfuerzo realizado, la posibilidad de encontrar al joven con vida ya no era viable.

Durante la búsqueda, que tuvo su base en un campamento montado en la zona de Cuatro Esquinas, se movilizaron embarcaciones de la Armada, drones, aeronaves y equipos de rescate especializados. A esto se sumaron más de cien voluntarios, entre ellos buzos y pescadores de la Caleta de Peñuelas, que recorrieron desde Punta Teatinos hasta Peñuelas sin obtener resultados.

playa-chile El incidente ocurrió cuando Cabrera Iturriaga ingresó al mar junto a cuatro familiares en un sector no habilitado para el baño. El incidente ocurrió cuando Cabrera Iturriaga ingresó al mar junto a cuatro familiares en un sector no habilitado para el baño. Todos fueron arrastrados por una corriente repentina. Un obrero chileno, Francisco Boldo, logró rescatar a cuatro de ellos tras lanzarse al agua al escuchar pedidos de auxilio. Sin embargo, pese a sus reiterados intentos, no logró llegar al quinto joven, que permanece desaparecido.

