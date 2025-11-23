Las conversaciones sobre los límites del poder y la responsabilidad resurgen cada vez que Prime Video suma una película que pone a la audiencia frente a dilemas incómodos. En ese clima aparece una historia que toca fibras sensibles dentro y fuera del ámbito académico.
El drama psicológico de Prime Video protagonizado por Julia Roberts con una polémica trama
Una historia cargada de tensión llega a Prime Video con una película que expone secretos, dilemas morales y un conflicto que sacude a su protagonista.
El estreno desata debate porque se mete en un territorio donde la moral, la memoria y los vínculos profesionales chocan sin aviso. El resultado se vuelve atractivo para quienes siguen de cerca los estrenos que combinan tensión, denuncia y conflictos personales.
De qué trata Cacería de brujas, la nueva película de Prime Video
La trama sigue a Alma Imhoff, una profesora cuya rutina se quiebra cuando regresa a Yale después de una ausencia prolongada. En su intento por recuperar estabilidad, una cena aparentemente trivial marca el inicio de un conflicto que envuelve a colegas, estudiantes y secretos ocultos.
Desde ese momento, la acusación de una joven brillante abre una grieta que divide al entorno académico. Mientras un profesor niega las denuncias con convicción, la estudiante sostiene su versión sin titubeos, y la protagonista queda atrapada en un dilema donde cada movimiento afecta su reputación y la de quienes la rodean.
El avance de los acontecimientos expone tensiones relacionadas con el poder, la ética y las interpretaciones enfrentadas de un mismo episodio. La historia muestra cómo un ambiente universitario, marcado por presiones intelectuales y rivalidades, convierte cualquier decisión en una apuesta peligrosa.
Así, el relato se sumerge en un juego psicológico donde la protagonista intenta descifrar verdades que nunca llegan completas. Las dudas, los temores y los recuerdos se mezclan en una narrativa que prioriza el drama sobre lo evidente y que deja al espectador cuestionando cada gesto.
Prime Video: tráiler de Cacería de brujas
Prime Video: elenco de Cacería de brujas
Julia Roberts
Andrew Garfield
Ayo Edebiri
Michael Stuhlbarg
Chloë Sevigny
David Leiber
Thaddea Graham
Will Price
Christine Dye
Burgess Byrd
