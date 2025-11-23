El drama psicológico de Prime Video protagonizado por Julia Roberts con una polémica trama + Seguir en









Una historia cargada de tensión llega a Prime Video con una película que expone secretos, dilemas morales y un conflicto que sacude a su protagonista.

Prime Video apuesta por una película que enciende el debate con una gran actuación de Julia Roberts. Marc Piasecki

Las conversaciones sobre los límites del poder y la responsabilidad resurgen cada vez que Prime Video suma una película que pone a la audiencia frente a dilemas incómodos. En ese clima aparece una historia que toca fibras sensibles dentro y fuera del ámbito académico.

El estreno desata debate porque se mete en un territorio donde la moral, la memoria y los vínculos profesionales chocan sin aviso. El resultado se vuelve atractivo para quienes siguen de cerca los estrenos que combinan tensión, denuncia y conflictos personales.

YCAZ2ERMEBAP3BH6MANVXNPFOM La película enciende el debate al mostrar un mundo académico atravesado por presiones, sospechas y decisiones que marcan destinos. Foto: Prime Video De qué trata Cacería de brujas, la nueva película de Prime Video La trama sigue a Alma Imhoff, una profesora cuya rutina se quiebra cuando regresa a Yale después de una ausencia prolongada. En su intento por recuperar estabilidad, una cena aparentemente trivial marca el inicio de un conflicto que envuelve a colegas, estudiantes y secretos ocultos.

Desde ese momento, la acusación de una joven brillante abre una grieta que divide al entorno académico. Mientras un profesor niega las denuncias con convicción, la estudiante sostiene su versión sin titubeos, y la protagonista queda atrapada en un dilema donde cada movimiento afecta su reputación y la de quienes la rodean.

El avance de los acontecimientos expone tensiones relacionadas con el poder, la ética y las interpretaciones enfrentadas de un mismo episodio. La historia muestra cómo un ambiente universitario, marcado por presiones intelectuales y rivalidades, convierte cualquier decisión en una apuesta peligrosa.

Así, el relato se sumerge en un juego psicológico donde la protagonista intenta descifrar verdades que nunca llegan completas. Las dudas, los temores y los recuerdos se mezclan en una narrativa que prioriza el drama sobre lo evidente y que deja al espectador cuestionando cada gesto. Prime Video: tráiler de Cacería de brujas Embed - Cacería de Brujas - Tráiler Oficial | Prime Video Prime Video: elenco de Cacería de brujas Julia Roberts

Andrew Garfield

Ayo Edebiri

Michael Stuhlbarg

Chloë Sevigny

David Leiber

Thaddea Graham

Will Price

Christine Dye

Burgess Byrd