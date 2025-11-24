Angel Di María respondió al pasillo invertido de Estudiantes y profundizó la polémica + Seguir en









El gesto de los jugadores del Pincha se dio en medio del malestar que persiste en el club platense luego de la definición del título otorgado a la institución rosarina.

Di María respondió al pasillo efectuado por Estudiantes

Tras la caída por 1-0 frente a Estudiantes de La Plata, Ángel Di María habló sobre el inusual pasillo que el equipo local realizó antes del inicio del encuentro, girando sus jugadores de espaldas mientras Rosario Central ingresaba al campo.

Qué dijo Ángel Di María sobre el particular pasillo que ensayó Estudiantes En declaraciones televisivas, el capitán canalla restó importancia al gesto y sostuvo: “Eso es decisión de ellos… El pasillo lo hicieron igual. Uno de los chicos me comentó que lo iban a hacer de esa manera”. Luego añadió: “Está perfecto, cada uno hace lo que quiere. Nosotros entramos como corresponde. Para mí, queda ahí”.

El gesto de Estudiantes se dio en medio del malestar que persiste en el club platense luego de la definición del campeonato, que (según sienten puertas adentro) estuvo condicionada por resoluciones administrativas y no por un desenlace dentro de la cancha. Esa sensación derivó en un pasillo simbólico que buscó dejar sentada su postura sin quebrar el protocolo.

di maria En el Gigante de Arroyito, el ambiente previo dejó en evidencia que la tensión entre ambos equipos continúa. Central optó por enfocarse en el partido, mientras que el Pincha marcó con claridad su disconformidad por la forma en que se consagró el título.

El gesto, las miradas cruzadas y la frialdad previa al inicio del juego suman un nuevo capítulo a una controversia que todavía promete seguir generando repercusiones.