SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
24 de noviembre 2025 - 09:36

Angel Di María respondió al pasillo invertido de Estudiantes y profundizó la polémica

El gesto de los jugadores del Pincha se dio en medio del malestar que persiste en el club platense luego de la definición del título otorgado a la institución rosarina.

Di María respondió al pasillo efectuado por Estudiantes

Di María respondió al pasillo efectuado por Estudiantes

Qué dijo Ángel Di María sobre el particular pasillo que ensayó Estudiantes

En declaraciones televisivas, el capitán canalla restó importancia al gesto y sostuvo: “Eso es decisión de ellos… El pasillo lo hicieron igual. Uno de los chicos me comentó que lo iban a hacer de esa manera”. Luego añadió: “Está perfecto, cada uno hace lo que quiere. Nosotros entramos como corresponde. Para mí, queda ahí”.

Informate más

El gesto de Estudiantes se dio en medio del malestar que persiste en el club platense luego de la definición del campeonato, que (según sienten puertas adentro) estuvo condicionada por resoluciones administrativas y no por un desenlace dentro de la cancha. Esa sensación derivó en un pasillo simbólico que buscó dejar sentada su postura sin quebrar el protocolo.

di maria

En el Gigante de Arroyito, el ambiente previo dejó en evidencia que la tensión entre ambos equipos continúa. Central optó por enfocarse en el partido, mientras que el Pincha marcó con claridad su disconformidad por la forma en que se consagró el título.

El gesto, las miradas cruzadas y la frialdad previa al inicio del juego suman un nuevo capítulo a una controversia que todavía promete seguir generando repercusiones.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias