Murió Udo Kier, reconocido actor alemán que colaboró ​​con figuras como Andy Warhol, Lars von Trier y Madonna

Entre las más de 200 películas de su extensa obra, las colaboraciones de Kier con Warhol se encuentran entre las más celebradas.

Kier, un actor de extensa trayectoria, falleció a sus 81 años.

Udo Kier, actor alemán e icono de culto que colaboró con figuras como Andy Warhol, Lars von Trier y Madonna, falleció el domingo por la mañana, según informó su pareja, el artista Delbert McBride. Tenía 81 años.

Entre las más de 200 películas de su extensa obra, las colaboraciones de Kier con Warhol se encuentran entre las más celebradas. Kier protagonizó los papeles principales en Carne para Frankenstein (1973) y Sangre para Drácula (1974). Ambas dirigidas por Paul Morrissey y producidas por Warhol, las películas son reinterpretaciones subversivas y sensuales de los monstruos clásicos de Hollywood.

Ese par de películas lanzaron a la fama a Kier, quien pasó las dos décadas siguientes trabajando por Europa y colaborando con el legendario guionista y director Rainer Werner Fassbinder en películas como La mujer del jefe de estación, La tercera generación y Lili Marleen. Después, en el Festival de Cine de Berlín, Kier conoció al futuro director Gus Van Sant, dos veces nominado al Oscar, a quien Kier atribuye haberle conseguido un permiso de trabajo estadounidense y una tarjeta del SAG.

En 1991, Van Sant presentó ampliamente a Kier al público estadounidense con su drama sobre la mayoría de edad My Own Private Idaho, basado libremente en Enrique IV de Shakespeare. Kier apareció en un papel secundario junto a las estrellas River Phoenix y Keanu Reeves.

El trabajo de Udo Kier con Lars von Trier Casi al mismo tiempo, Kier comenzó su colaboración permanente con von Trier. A finales de los 80 con Epidemia, Kier apareció en la película de 1991 Europa antes de aparecer en varios episodios de la longeva serie de terror y suspenso de von Trier, El Reino, durante los años 90 y principios de los 2000. Sus otras colaboraciones cinematográficas incluyen Rompiendo las Olas, Bailando en la Oscuridad, Dogville, Melancolía y Nymphomaniac: Vol. II.

En la década de 1990, Kier también interpretó varios papeles secundarios en importantes producciones de Hollywood, como Ace Ventura, Armageddon y Blade. También apareció en el libro Sex de Madonna en 1992 y en los videos musicales de Erotica y Deeper and Deeper de su álbum "Erotica". Más recientemente, Kier apareció en El agente secreto, la película premiada de Kleber Mendonça Filho. La película le valió a su estrella, Wagner Moura, el premio al mejor actor en el Festival de Cine de Cannes de 2025.

