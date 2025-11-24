SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

24 de noviembre 2025 - 09:30

Disney sumó a su catálogo una nueva y escalofriante versión de una recordada película de los 90

Una remake que te va a transmitir el terror, la desesperación y la sensación de peligro que viven los protagonistas en su propia casa.

La película remake que asusta a todos en Disney +.

Disney + sigue ampliando su catálogo con propuestas que combinan nostalgia y reinvención, y esta vez lo hace con un thriller psicológico que promete mantener al espectador al borde del asiento. La plataforma refuerza su apuesta por películas y series originales de gran impacto emocional y visual.

En esta ocasión, se trata de una versión moderna de un clásico de los años 90 que vuelve para aterrorizar hogares enteros: La mano que mece la cuna.

La mano que mece la cuna
La nueva versión de este thriller psicológico ya está disponible en Disney +.

De qué trata La mano que mece la cuna, la remake de Disney +

En esta nueva adaptación, Caitlin Morales es una madre acomodada que vive en las afueras y acaba de dar a luz a su segundo hijo. Para ayudar con el hogar y los pequeños, decide contratar a Polly Murphy, una niñera aparentemente perfecta y muy dedicada a la familia. Pero pronto Caitlin empieza a sospechar que Polly no es quien dice ser.

A medida que su comportamiento se vuelve cada vez más extraño, se va revelando una trama de engaños, manipulación y oscuros secretos que ponen en jaque la seguridad de su hogar. Con dirección de Michelle Garza Cervera, la película actualiza el clásico con una sensibilidad contemporánea: explora la paranoia y la invasión de la intimidad de una familia moderna bajo el velo de la confianza.

Disney+: tráiler de La mano que mece la cuna

Disney+: elenco de La mano que mece la cuna

  • Mary Elizabeth Winstead
  • Maika Monroe
  • Raúl Castillo
  • Mileiah Vega
  • Martin Starr
  • Riki Lindhome

