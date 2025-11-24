Disney + sigue ampliando su catálogo con propuestas que combinan nostalgia y reinvención, y esta vez lo hace con un thriller psicológico que promete mantener al espectador al borde del asiento. La plataforma refuerza su apuesta por películas y series originales de gran impacto emocional y visual.
Disney sumó a su catálogo una nueva y escalofriante versión de una recordada película de los 90
Una remake que te va a transmitir el terror, la desesperación y la sensación de peligro que viven los protagonistas en su propia casa.
En esta ocasión, se trata de una versión moderna de un clásico de los años 90 que vuelve para aterrorizar hogares enteros: La mano que mece la cuna.
De qué trata La mano que mece la cuna, la remake de Disney +
En esta nueva adaptación, Caitlin Morales es una madre acomodada que vive en las afueras y acaba de dar a luz a su segundo hijo. Para ayudar con el hogar y los pequeños, decide contratar a Polly Murphy, una niñera aparentemente perfecta y muy dedicada a la familia. Pero pronto Caitlin empieza a sospechar que Polly no es quien dice ser.
A medida que su comportamiento se vuelve cada vez más extraño, se va revelando una trama de engaños, manipulación y oscuros secretos que ponen en jaque la seguridad de su hogar. Con dirección de Michelle Garza Cervera, la película actualiza el clásico con una sensibilidad contemporánea: explora la paranoia y la invasión de la intimidad de una familia moderna bajo el velo de la confianza.
Disney+: tráiler de La mano que mece la cuna
Disney+: elenco de La mano que mece la cuna
- Mary Elizabeth Winstead
- Maika Monroe
- Raúl Castillo
- Mileiah Vega
- Martin Starr
- Riki Lindhome
