La impactante película de HBO Max que te hará revivir un clásico inolvidable y es ideal para verla en familia

Las plataformas de streaming compiten constantemente para ser quienes más suscriptores tienen. Una de las estrategias adoptadas para atraer más público no siempre es la de estrenar series y películas propias y suelen revivir clásicos al sumarlos a sus catálogos, como hizo recientemente HBO Max.

Jumanji: en la selva es un film que cuenta con figuras actuales de gran calibre como Dwayne Johnson, Jack Black y Kevin Hart. Basada en la histórica producción protagonizada años atrás por Robin Williams, esta divertida aventura logró captar la atención de quienes recuerdan con nostalgia sus primeros pasos en el cine.

Jumanji HBO Max La divertida película que HBO Max sumó a su catálogo. HBO Max De qué trata Jumanji: en la selva, la incorporación de HBO Max Este film continuará las aventuras de la primera entrega de 1995 con un toque distinto. En esa época, todo estaba basado en un juego de mesa que cobraba vida y ponía en aprietos a los protagonistas. En esta ocasión, no será un tablero físico, ya que un grupo de amigos utilizará una consola de videojuegos que encontraron en su escuela al cumplir un castigo.

Pero lejos de traer la selva hacia ellos como en la historia protagonizada por Robin Williams, estos chicos se transportarán a un mundo muy llamativo. Allí cambiarán su apariencia por la del avatar del juego y deberán resolver los problemas de ese lugar, rodeado de peligros y con una premisa peligrosa: si mueren ahí, también lo harán en la realidad.

Dwayne Johnson

Jack Black

Kevin Hart

Karen Gillan

Nick Jonas

Bobby Cannavale